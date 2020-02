Real Madrid - Mercato : Benzema, mauvaise nouvelle pour l’ OL

Juninho et Jean-Michel Aulas espèrent récupérer Karim Benzema librement, au terme de son contrat au Real Madrid. Mais les dernières nouvelles sur l’avenir de l’attaquant ne sont pas favorables à l’ OL.

Karim Benzema aurait prolongé son contrat au Real Madrid

Au Real Madrid depuis l’été 2009, Karim Benzema n’avait plus qu’une saison de contrat, après celle en cours. Et l’ OL, le club formateur de l’avant-centre se tient à l’affut pour le récupérer. En effet, Juninho souhaite lui proposer de finir sa carrière à Lyon où il a été formé et révélé.

« On a déjà échangé des messages à l’époque... J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir », avait confié le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais sur OLTV, en novembre 2019. « J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim Benzema pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. Je garde l’espoir », avait dévoilé le néo-dirigeant des Gones. Ce dernier avait même souhaité que le buteur des Merengues « fasse un peu d’effort au niveau économique, car l’ OL ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid ».

Jean-Michel Aulas rêve également du joueur de 32 ans. « Ce serait magnifique. On en a parlé l’année dernière… On en a discuté avec son agent, avec lui. Ça fait partie des idées que l’on peut avoir », avait-il confirmé sur France 3. Mais selon les informations du quotidien AS, le Real Madrid a prolongé le contrat de Karim Benzema, jusqu’en juin 2022.

Karim Benzema parti pour finir sa carrière au Real Madrid ?

Le bail initial de Karim Benzema expirait en juin 2021. Du coup, le natif de Lyon semble parti pour finir sa carrière à Madrid, car il aura 34 ans au terme de son nouveau contrat. Il faut dire que l’ex-International français est toujours décisif avec l’équipe de Zinedine Zidane. Cette saison, il a inscrit 18 buts et offert 9 passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues.

Pour rappel, l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais avait exprimé son souhait de raccrocher les crampons au Real. « Je suis dans le meilleur club du monde. Je cherche le très haut niveau. Après, en France, je n'ai que Lyon comme club de coeur. J'ai laissé une très belle image à Lyon, donc j'aimerais que cela reste comme ça », avait-il confié sur TMC en mai 2019.