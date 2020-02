OM : Blessure de Florian Thauvin, une vérité vient de tomber

Opéré en septembre, Florian Thauvin devait faire son grand retour avec l’ OM trois mois et demi plus tard. Mais alors, pourquoi le retour de l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille n’est toujours pas encore effectif ?

Blessure plus grave qu’annoncée pour Florian Thauvin ?

Florian Thauvin est de retour sur les terrains d’entraînement de la Commanderie. De quoi soulager certainement les supporters. Pourtant, le champion du monde devait reprendre avec l’ OM trois mois et demi après son opération, soit fin décembre ou début janvier. Mais le retour de l’attaquant a été prolongé de 2 mois.

La Provence annonce que toute la vérité n’avait pas été dite sur la blessure de Florian Thauvin. Selon le quotidien régional, le chirurgien James Calder aurait « procédé à une intervention un peu plus importante que prévu, ce qui explique que son indisponibilité s’étale au-delà des prévisions initiales ».

En définitive, l’attaquant olympien serait de retour à la compétition qu’en mars. Et ses premières minutes seraient réservées contre le Montpellier HSC ou le PSG.

Jean-Pierre Bernès optimiste pour Florian Thauvin

Mais Florian Thauvin est désormais en phase de reprise. Une reprise accélérée conformément à la volonté d’André Villas-Boas qui trouvait James Calder d’une prudence excessive. L’entraîneur de l’ OM aurait-il été bien inspiré de soustraire l’ancien Magpie de la responsabilité du médecin londonien ?

En tout cas, le joueur de 27 ans s’entraîne dur pour retrouver la compétition et son agent Jean-Pierre Bernès se veut rassurant. Selon ce dernier, Le natif d’Orléans « se prépare » et « tous les voyants sont au vert ». Des voyants qui seront de plus en plus verts parce que l’ex-Bastiais « est en train de retrouver ses sensations petit à petit » et « est impatient de revenir sur les terrains ».