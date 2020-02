ASSE : Flop à Saint-Étienne, Loïs Diony a une explication

Cela fait trois saisons de suite que Loïs Diony peine à s’imposer à l’ ASSE. Avant la venue du Stade de Reims à Geoffroy-Guichard, l’attaquant a expliqué son manque de réussite à Saint-Étienne.

Loïs Diony livre les raisons de son échec à l' ASSE

Intégration difficile, manque de réussite, panne d’efficacité, erreur de casting, flop ! Tous ces mots ont été utilisés plusieurs fois pour critiquer Loïs Diony en grande difficulté à l’ ASSE. Recruté en juillet 2017 pour un montant estimé à 10 M€, l’ancien buteur du Dijon FCO est la recrue la plus chère de l’histoire du club ligérien.

Il avait inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives avec le club bourguignon lors de la saison 2016-2017. Ce qui avait motivé les dirigeants de l’AS Saint-Étienne à sortir le chéquier pour recruter l’attaquant de 27 ans. Mais ce dernier n’a jamais réussi à s’imposer chez les Verts. Il a pourtant eu sa chance avec les différents entraineurs, notamment Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et Claude Puel.

Malgré tout, Loïs Diony a une explication à son adaptation à l’ASSE. Il évoque le timing de son arrivée dans le Forez, les changements de coachs et les choix tactiques de ces derniers. « Cela fait partie des aléas de la vie. J'en suis à ma troisième année avec cinq coachs différents. Je suis un joueur qui joue à l'effectif », a-t-il répondu dans L'Equipe.

Selon l’avant-centre français, « il est arrivé à Saint-Étienne dans un mauvais timing et tout lui est tombé dessus ». Il avoue qu’il « était la recrue phare, à ce moment-là ». Par conséquent, l’attente du staff technique et des dirigeants stéphanois était grande. En plus, le natif de Mont-de-Marsan estime que les choix des différents entraineurs ne l’aident pas forcément.

« À Dijon, on jouait à deux pointes devant, avec Tavares. Ce qui me permettait de m'exprimer, de toucher davantage de ballons, de décrocher, d'aller à droite, à gauche. Je n'ai jamais eu le même feeling au niveau du jeu qu'à Dijon. À Saint-Étienne, on me demande plus d'être le buteur par défaut, d'être présent dans la surface. Ce qui limite un peu plus ce que je sais faire », a-t-il expliqué. « Après, ce sont les choix des coachs et il faut faire avec », a-t-il regretté.

Loïs Diony, des chiffres qui confirment ses difficultés à Saint-Étienne

Rappelons que Loïs Diony a joué 17 matchs lors de ses six premiers mois à l’ ASSE, sans marquer le moindre but. Il avait ensuite été prêté à Bristol City en janvier 2018 jusqu’en mai 2018. En Championship (D2 anglaise), il est resté muet en 7 matchs disputés. Lors de la saison 2018-2019, il a pris part à 30 matchs en Ligue 1, pour 5 buts marqués et une passe décisive offerte.

Cet exercice 2019-2020, l’attaquant de l’ ASSE a trouvé le chemin des buts 2 fois, en 9 apparitions en championnat. Claude Puel lui a pourtant donné sa chance depuis sa nomination le 4 octobre 2019. La preuve, il a été titulaire 5 fois en 8 matchs joués, sous la direction du successeur de Ghislain Printant.

Mais selon Loïs Diony, ses difficultés font partie « des étapes à traverser dans la vie ». Sinon, il soutient qu’il n’a « jamais triché à Saint-Étienne ni abandonné ». « J’ai toujours mouillé le maillot et été un combattant. Malgré les critiques, je ne suis pas à cracher sur le maillot vert », a rassuré le flop.