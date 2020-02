Man Utd Mercato: Paul Pogba, ça commence à sentir bon pour le PSG

Cible de plusieurs clubs, dont le PSG, Paul Pogba semblait attiré par un retour en Italie, à la Juventus Turin plus précisément. Mino Raiola avait d'ailleurs amplifié les rumeurs sur le sujet en ouvrant la voie à une telle issue pour son client qui sera en fin de contrat avec Manchester United à la fin de saison prochaine.

Un retour en Italie s’éloigne pour Paul Pogba

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Leonardo. Le directeur sportif du PSG serait intéressé par Paul Pogba. Le milieu de Manchester United entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Il n’a pas encore prolongé son bail et rien ne laisse entrevoir son envie de rester dans le club anglais. Il est pour l'heure sur les tablettes de plusieurs écuries européennes dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore la Juventus de Turin. Face à la multiplication des prétendants pour le français, personne ne peut miser sur son prochain point d'atterrissage en cas de départ de Manchester United.

Cependant, plus les semaines passent et plus le ciel s'éclaircit pour le champion du monde 2018. Selon le média italien Tuttosport, la Juventus serait en train de se détourner de son ancien joueur. Thiago Alcantara est désormais le joueur visé par les Bianconeri. Comme Paul Pogba, le milieu de terrain espagnol entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Cette source estime qu'il ne devrait pas rempiler avec le Bayern Munich. Pour information, le club allemand serait disposé à le lâcher l’été prochain.

Contrairement à Paul Pogba, le transfert de Thiago Alcantara ne devrait pas peser sur les finances des dirigeants turinois. Si cette tendance venait à se confirmer, la voie se libèrerait alors pour le PSG de Leonardo. Comme le Bayern Munich, Manchester United ne devrait pas opposer une grande résistance pour le champion du monde tricolore.

A noter que la situation de Paul Pogba est difficile cette saison. Il n’a joué que sept matches depuis le début de la saison. Sa dernière apparition sur une pelouse de football remonte au 26 décembre 2019, lors de la victoire de son équipe face à Newcastle (4-1).