Mercato PSG : Leonardo aux trousses d’une pépite de Chelsea

Le PSG devrait se renforcer l’été prochain. Le directeur sportif du club parisien Leonardo, songerait à frapper un joli coup au sein de l’effectif de Chelsea.

PSG : Leonardo voudrait piocher à Chelsea

En cette deuxième partie de saison, le PSG et son directeur sportif Leonardo avance d’ores et déjà ses pions en vue du prochain mercato estival. Le club parisien aimerait blinder ses cracks - Kylian Mbappé et Neymar - face aux menaces persistantes du Real Madrid et du FC Barcelone. Avec cette manoeuvre, le PSG souhaite surtout éviter un nouvel été compliqué autour de ses atouts offensifs. Mais ce n’est pas tout.

Le Paris Saint-Germain voudrait faire venir de jeunes joueurs prometteurs pour assurer l’avenir. Du coup, les noms d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ou encore Sandro Tonali (Brescia) sont regulièrement annoncés dans le collimateur du Champion de France. Le PSG serait également sur les traces d’une pépite de Chelsea. Samuel Iling-Junior aurait tapé dans l’oeil du club parisien. C'est du moins ce que révèle le média britannique The Sun.

Une rude concurrence sur cette piste offensive

En effet, le joueur de 16 ans est considéré comme l’une des promesses du football anglais et son profil plairait beaucoup au PSG. Cette saison, Samuel Iling-Junior a disputé 7 rencontres de championnat avec les U18 de Chelsea et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. D’autres clubs seraient également sur ses traces en vu d'un transfert à l'issue de la saison. A en croire toujours la source, l’Ajax Amsterdam et Schalke 04 ont supervisé la pépite anglaise. Mais le PSG devrait surtout craindre les convoitises du Bayern Munich. L'ogre bavarois serait également sur le coup.

Toutefois, ce dossier s’annonce très compliqué pour les courtisans. Puisque les dirigeants de Chelsea n’ont pas l’intention de céder leur jeune joueur. Les Blues aimeraient faire signer à Samuel Iling-Junior son premier contrat professionnel.