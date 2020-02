Real Madrid Mercato : Zidane affiche un souhait fort pour Ramos

Du côté du Real Madrid, la prolongation du bail de Sergio Ramos serait au point mort. Un sujet sur lequel Zinedine Zidane s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse.

Real Madrid : Zinedine Zidane souhaite conserver Sergio Ramos

Arrivé en aout 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos s’est rapidement imposé au sein de l'effectif du Real Madrid. L’interntional espagnol impressionne dans le secteur défensif merengue. Solide dans la défense madrilène et décisive à de nombreuses reprises (5 buts inscrits en Liga cette saison), il reste un pion essentiel pour le club merengue. Un joueur que le géant espagnol n’a pas l'intention de perdre.

Le Real Madrid aimerait en effet prolonger Sergio Ramos, dont le contrat expire la saison prochaine. Les deux parties auraient déjà entamé les négocitions autour d'une prolongation de contrat. Sauf que les exigences salariales du défenseur central auraient refroidi les dirigeants madrilènes. Ces derniers auraient mis fin aux discussions concernant la prolongation de bail du défenseur. Une décision arrêtée en interne qui pourrait pousser le capitaine merengue à aller voir ailleurs, d’autant plus que plusieurs clubs s’activeraient en coulisse pour le recruter à l'issue de la saison.

Présent en conférence de presse à la vieille du match contre Levante, Zinedine Zidane s’est exprimé sur l’avenir de son capitaine. La position du coach madrilène est claire. Il souhaite conserver le plus longtemps possible son défenseur central. « Je veux toujours voir Sergio Ramos avec nous », a-t-il tranché. Poursuivant, Zinedine Zidane s’est même montré très optimiste concernant le renouvellement du bail de son capitaine. « Je vois d’un bon œil sa prolongation », a-t-il rajouté. Zizou tient énormément à son défenseur central et n’a pas l’intention de le perdre.

Pour rappel, Sergio Ramos est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid. Cette saison, il a disputé 30 rencontres (toutes compétitions confondues) avec le club madrilène.