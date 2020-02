Bordeaux Mercato : Officiel, Naoufel Khacef est Girondin !

Sur les tablettes du Stade Rennais, Naoufel Khacef va finalement découvrir la Ligue 1 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Le défenseur algérien s’est officiellement engagé avec le club bordelais.

Naoufel Khacef rejoint les Girondins de Bordeaux

Cela était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel ! Naoufel Khacef va découvrir la Ligue 1 cette saison. Le latéral gauche de NA Hussein Dey (15e en D1 algérienne) s’est officiellement engagé avec les Girondins de Bordeaux.

L’Algérien a été prêté aux Girondins de Bordeaux avec une option d’achat allant jusqu’en juin 2020, comme l’a indiqué le club bordelais. « Naoufel Khacef arrive au club en prêt jusqu'à la fin de la saison actuelle. Une option d'achat est intégrée à ce contrat de prêt », peut-on lire dans le communiqué du club.

Grand espoir du football algérien, le joueur de 23 ans va donc poursuivre sa progression chez les Marines et Blancs. Pourtant, le tout nouveau Bordelais aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1 cette saison. Durant le dernier mercato hivernal, il était fortement pressenti pour rejoindre le Stade Rennais. Le club breton souhaitait le recruter. Mais le défenseur algérien a finalement opté pour un transfert à Bordeaux.

Ce prêt en Gironde sera l’occasion pour lui de lancer sa carrière européenne. Il « sera intégré à l'effectif de l'équipe réserve évoluant en N3 et dirigée par Manu Giudicelli, Matthieu Chalmé et Jaroslav Plasil », avant de rejoindre l’équipe première entraînée par Paulo Sousa. L’international espoir algérien devrait être mis en concurrence avec les latéraux Maxime Poundje et Benito.