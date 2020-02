LOSC Mercato : Bientôt une offre XXL pour Boubakary Soumaré ?

Pisté par des clubs de Premier League, Boubakary Soumaré était sur le point de rejoindre Newcastle en janvier. Mais le milieu du LOSC avait refusé de partir, ce qui n'aurait pas découragé les dirigeants du club anglais.

Newcastle prépare du lourd pour Boubakary Soumaré

Proche de quitter le LOSC lors du dernier mercato, Boubakary Soumaré est finalement resté à Lille OSC au grand dam de ses dirigeants, peut-on dire. Sérieux prétendant pour recruter le milieu de terrain, Newcastle avait formulé une offre intéressante pour le joueur âgé de 20 ans. Un montant de 40 millions d’euros était évoqué.

Alors qu’il est certain de finir la saison au LOSC, Boubakary Soumaré va encore faire parler de lui l’été prochain. Newcastle devrait en effet revenir à la charge. Selon les informations du site Le 10 Sport, les Magpies préparent une offre colossale pour le Français. D’après ce média, Gérard Lopez devrait recevoir une proposition de 60 millions d’euros pour Boubakary Soumaré.

Soumaré, le prochain coup de Gérard Lopez ?

Gérard Lopez devrait s’en tirer avec un joli chèque et Boubakary Soumaré ne devrait pas mal s'en tirer lui non plus. le média sportif indique que le jeune milieu lillois verrait son salaire multiplié par deux s’il venait à accepter cette nouvelle offre de Newcastle. Le milieu de terrain devrait percevoir plus de 2 millions d’euros de salaire par saison, s’il venait à rejoindre Newcastle United.

En attendant que cette offre parvienne, il faut déjà dire que Gérard Lopez n’acceptera pas un nouveau refus de Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain avait rejeté la première proposition de Newcastle alors que ses dirigeants semblaient déjà se frotter les mains. Suite à son refus, le milieu de terrain a été mis au placard. Il n’a plus disputé de rencontre depuis le 29 janvier.

Néanmoins, Boubakary Soumaré devrait signer son retour samedi contre Toulouse lors de la 26e journée. Il a récemment rencontré ses dirigeants pour régler leur différend au sujet de son transfert raté vers Newcastle. Après cette rencontre, le Français avait réitéré son attachement aux Dogues et au projet porté par Gérard Lopez. Sauf que le président lillois rate rarement les belles opportunités.