PSG, OL Mercato : Icardi, grosse précision de Jean-Michel Aulas

Prêté avec option d’achat cette saison au PSG, Mauro Icardi intéresse également Jean-Michel Aulas. S’il reconnaît qu’il voudrait bien s’offrir les services de l’attaquant argentin, le président de l’ OL vient d’apporter un éclairage à ce sujet.

Mise au point de Jean-Michel Aulas au sujet de Mauro Icardi

Jean-Michel Aulas voudrait voir du beau monde à l’ OL. Le président de Lyon a avoué qu’il aimerait rapatrier Blaise Matuidi en Ligue 1. Le milieu de terrain français est en fin de contrat à la Juventus et sera libre au terme de la saison. Comme Matuidi, le patron des Gones est aussi intéressé par Mauro Icardi.

Dans les colonnes de Tuttosport, Jean-Michel Aulas s’est montré admiratif de Mauro Icardi. Mais le président de l’ OL semble ne pas avoir apprécié le rendu du journal italien. Sur Twitter, le boss des Gones a tenu à faire la lumière sur ses propos.

« Je ne sais pas si c’est mon italien qui n’est pas bon ou le français de Filippo Cornacchia (NDLR : le journaliste de Tuttosport) qui ne fonctionne plus, mais je n’ai jamais parlé à la femme d’Icardi qui est un grand joueur que nous apprécions beaucoup », a écrit le dirigeant lyonnais.

Icardi à l’ OL, un dossier déjà bouclé ?

Dans sa publication, Tuttosport a affirmé que Jean-Michel Aulas a eu « un entretien avec Wanda Nara et qu’elle [lui a] fait une superbe impression en tant qu’agent ». Avec la nouvelle sortie du président de l’ OL, on comprend donc que Mauro Icardi est encore loin de Lyon. Les discussions n’ayant pas encore été engagées avec sa compagne et agent.

De même, il est difficile de voir Mauro Icardi débarquer à l’ OL. Ce n’est pas dans les habitudes de Jean-Michel Aulas de claquer plus de 30 millions d’euros sur un joueur. L’option d’achat actuelle de l’Argentin au PSG est estimée à 70 millions. Un montant que ne serait pas prêt à débourser Jean-Michel Aulas. Surtout qu’il attend déjà un attaquant l’été prochain en la personne de Tino Kadewere.

Aussi, selon la presse italienne Wanda Nara ne voudrait plus voir son protégé loin de leur famille en Italie. Elle pencherait pour un retour de Mauro Icardi de l'autre côté des Alpes. Il faut donc croire que les propos de Jean-Michel Aulas étaient de simples appréciations.