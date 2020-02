OM : 1ère place de Ligue 1, Pierre Ménès met en garde le PSG

Pierre Ménès est sûr que les deux premières places de Ligue 1 sont déjà assurées pour le PSG et l’ OM. En revanche, il n’est pas aussi sûr de savoir qui du Paris Saint-Germain ou de l’ Olympique de Marseille finira à la première place.

Ménès voit le PSG et l’ OM finir aux deux premières places de Ligue 1

Le PSG est le leader incontesté de Ligue 1, avec 10 points d’avance sur l’ OM. Mais derrière, l’ Olympique de Marseille occupe solidement la 2e place, avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais (3e). Dans sa chronique pour le site de paris sportifs en ligne, Pierre Ménès estime que ces écarts font du Paris Saint-Germain et de l’ OM les deux clubs qui finiront certainement aux deux premières places de Ligue 1. Le célèbre journaliste pense que pour « le podium, on en connaît quand même 2 sur 3 avec quasi certitude, le PSG qui a 10 points d’avance sur Marseille, et l’OM qui a 11 points d’avance sur Rennes ».

Le club parisien coiffé au poteau par l' OM ?

Le tout est maintenant de savoir qui des Parisiens ou des Marseillais finiront à la première place. Bien sûr que Pierre Ménès voit les joueurs de Thomas Tuchel finir champions de Ligue 1 cette saison. Le confrère explique que « si on estime que la 2e place est acquise pour Marseille, on peut estimer que la première est acquise pour le PSG… » Un pronostic dont il n’est cependant pas tout à fait sûr, convaincu qu’ « il faudra quand même se méfier, si le PSG passe Dortmund, d’un calendrier qui va devenir quand même très compliqué et très surchargé avec notamment deux matchs contre Lyon ».

Autrement dit, la Ligue des Champions serait un handicap pour les Parisiens dans la bataille pour le sacre de Ligue 1, alors qu’ils sont solides leaders avec 10 points d’avance. Avouons que le confrère n’est pas du tout convaincant.