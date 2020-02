Stade Rennais : Racisme, Stéphan affiche son soutien à Marega

Entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan a affiché son soutien à Moussa Marega, victime de cris racistes au Portugal. Le coach breton serait même prêt à demander à son équipe de quitter la pelouse en pareille circonstance.

Julien Stéphan prend position pour Moussa Marega

Dimanche dernier, l'international malien Moussa Marega a été victime de cris racistes lors de la rencontre qui opposait son club le FC Porto à Guimaraès (2-1). Excédé, l’attaquant a alors décidé de quitter la pelouse à la 70e minute plutôt que de continuer à jouer. Il est rentré directement aux vestiaires. Une scène déplorable qui suscite de vives réactions dans l’univers du football. Plusieurs personnalités et stars du ballon rond ont tenu à apporter leur soutien à Moussa Marega, qui a été la cible d'actes discriminatoires. C’est notamment le cas de Julien Stéphan.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraineur du Stade Rennais a vivement condamné les actes racistes sur les terrains de football. « C’est inadmissible de voir ça. On ne peut pas et on ne doit pas accepter ces comportements », a-t-il dénoncé avant d’ajouter que « je peux parfaitement comprendre la réaction du joueur », apportant ainsi son soutien à l’ancien Amiénois.

Julien Stéphan prêt à prendre une décision forte

Poursuivant, Julien Stéphan a expliqué qu’il était prêt à demander à toute son équipe de quitter la pelouse si un tel cas arrivait au club rennais. « Si ça nous arrivait, je demanderais à toute l’équipe de sortir et de ne pas reprendre le match », a-t-il déclaré.

Le patron du banc rennais estime que l’arrêt pur et simple d’un match serait une solution acceptable en cas de racisme. « Si un jour, un match est arrêté parce que le staff et les joueurs ont pris la décision de quitter le terrain, je ne serais absolument pas choqué », a lancé Julien Stéphan.