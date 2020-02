OL - Juventus : LDC, Aulas met une grosse pression sur Rudi Garcia

Avant le match de l’ OL contre la Juventus en Ligue des Champions, le mercredi 26 février à Lyon, Jean-Michel Aulas fait monter le mercure. Il encense l’entraineur de son équipe.

OL - Juve : Aulas compte sur l’expérience de Rudi Garcia en Serie A

Pour tenir tête à la Juventus en 8e de finale de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas compte sur l’expérience de Rudi Garcia. Ce dernier a entrainé l’AS Rome entre 2013 et 2016. En trois saisons en Serie A, le coach de l’ OL a fini vice-champion d’Italie deux fois de suite. C’était lors des exercices 2013-2014 et 2014-2015. Et pendant son passage en Italie, le technicien français a affronté la Vieille Dame plus d’une fois.

« Rudi Garcia a défié à plusieurs reprises la Juventus en Serie A, et son expérience italienne l'a fait devenir un peu italien. Tactiquement, c'est un entraineur de Serie A », a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais dans une interview à Tuttosport.

« Il est très bon. Il a gagné un championnat avec Lille, disputé la Ligue des Champions avec la Roma et une finale de Ligue Europa avec l' OM », a-t-il poursuit dans le journal transalpin. D’après Jean-Michel Aulas, le coach actuel de l’OL est le « meilleur entraineur qu’il a eu Lyon, avec Gérard Houllier ».

Rudi Garcia sera-t-il à la hauteur face à la Juventus ?

Le dirigeant des Gones communique en se montrant élogieux envers son entraineur, surtout avant la confrontation en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais sa déclaration est interprétée comme une pression supplémentaire sur les épaules de Rudi Garcia. Pour rappel, Lyon reste sur une série de 2 défaites et 2 matchs nuls en Ligue 1 et est 11e au classement, avant d'affronter le FC Metz.

Du coup, la question qui revient est : que pourra Rudi Garcia face à Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado et autres joueurs habitués aux joutes européennes ?