Metz - OL : Lyon se rassure avant le choc contre la Juventus

L’ OL s’est imposé (2-0) sur la pelouse du FC Metz vendredi lors de la 26e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia et ses hommes avant de recevoir la Juventus de Turin en Ligue des Champions.

Bonne nouvelle pour l’ OL avant la réception de la Juventus

L’ OL peut souffler. Vendredi, Lyon a renoué avec la victoire sur la pelouse du FC Metz. Les Lyonnais se sont imposés (2-0) grâce à des réalisations de Moussa Dembélé (45e+8, s.p) et Houssem Aouar (90e+4). Rudi Garcia et ses poulains renouent avec le succès après une disette de quatre matches sans victoire en Ligue 1, soit deux nuls et autant de défaites.

Cette victoire est une bonne nouvelle pour l’ OL. Surtout qu’ils reçoivent la Juventus de Turin mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Gones avaient besoin d’un succès avant ce choc contre le leader de Serie A. Ils peuvent tranquillement attendre la Veille Dame au Groupama Stadium.

Première réussie pour Bruno Guimaraes

Resté sur le banc lors du nul de l’ OL contre Strasbourg (1-1) lors de la dernière journée, Bruno Guimaraes a effectué sa première sous le maillot lyonnais. Le milieu de 22 ans a été titularisé par Rudi Garcia. Il a été préféré à son compatriote Thiago Mendes resté en tribune à Saint-Symphorien. A noter le retour de Léo Dubois. Le vice-capitaine de Lyon était absent des terrains depuis novembre.

Contre Metz, Moussa Dembélé a également regagné de la confiance. L’attaquant de l’ OL a inscrit son 9e but en 13 matches en 2020. Il n’avait plus marqué depuis la défaite au Parc des Princes (4-2) lors de la 24e journée de Ligue 1.