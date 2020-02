OGC Nice : Nul contre Brest, Dante tape du poing sur la table !

Grand spécialiste des occasions manquées, l'OGC Nice n'a pas démenti cette réputation vendredi soir en concédant le match nul face à Brest (2-2) après avoir mené au score. Un scénario très mal accepté par Dante, le capitaine des Aiglons.

Dante : "Relégables au niveau de l'agressivité"

Alors que l'OGC Nice avait la possibilité de trôner au cinquième rang du classement de Ligue 1 Conforama avant les autres matches de la 26e journée, le club azuréen a une nouvelle fois gâché une immense opportunité à l'occasion de la réception du Stade Brestois vendredi soir.

Menant 2-0 après une demi-heure de jeu grâce à des réalisations d'Adam Ounas et de Kasper Dolberg - son neuvième but en Ligue 1 - les joueurs de Patrick Vieira, totalement fidèles à leur fâcheuse réputation, ont déjoué et laissé leurs adversaires revenir au score.

Désabusé auprès des journalistes après cette nouvelle contre-performance, Dante, le capitaine de l'OGCN, a surtout souhaité dénoncer les énormes et récurrentes carences de sa formation.

"Oubliez le classement. On dit tous que ça ne se joue à rien, mais ça se joue à beaucoup de choses pour nous. Ça fait pas mal de semaines qu'on n'arrive pas à passer un certain palier, à être compétitifs pendant 90 minutes. Une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de l'agressivité et de l'exigence, on est très très bas dans le classement. Là-dessus, on peut même dire qu'on est relégables", a expliqué le Brésilien dans des propos rapportés par L'Équipe.

Neuvième avec 37 points et attendu sur la pelouse des Girondins de Bordeaux lors de la prochaine journée, Nice pourrait bien regretter ces deux points perdus à la maison face aux Brestois.