AS Monaco : Robert Moreno cède à une grosse tentation et l'assume

En déplacement à Dijon ce samedi soir, l'AS Monaco aura l'occasion de montrer qu'il est un très sérieux candidat au podium pour la fin de la saison. Mais avec quels joueurs Robert Moreno décidera-t-il d'évoluer en Bourgogne ?

Robert Moreno veut s'appuyer sur la profondeur de son effectif

Sur une belle série de trois victoires consécutives, l'AS Monaco est de retour aux affaires et compte bien le prouver un peu plus ce samedi soir en allant s'imposer à Dijon, actuellement en position de barragiste.

Mais est-ce véritablement une surprise de voir le club de la Principauté dans le haut du tableau après 25 journées de Ligue 1 ? La réponse est "non", tant l'effectif dont dispose Robert Moreno, l'entraîneur espagnol de l'ASM, est large et de très grande qualité. Tant et si bien que la majorité des observateurs s'accordent à dire que seul le Paris Saint-Germain dispose sur le papier d'un potentiel supérieur à l'équipe monégasque.

Et une chose est certaine, c'est que Robert Moreno tient à utiliser la densité de son effectif dans le sprint final. S'appuyant bien évidemment sur des éléments inamovibles tels que Wissam Ben Yedder, Benjamin Lecomte ou Tiémoué Bakayoko, l'ancien sélectionneur de la Roja n'hésite pas, à côté de cela, à modifier ses compostions d'équipe de match en match et à faire participer un grand nombre de joueurs.

C'est ainsi que Ruben Aguilar et Benjamin Henrichs se partagent le poste de latéral droit ou que Benoît Badiashile avait été titularisé à la place de Kamil Glik à Amiens il y deux semaines. Des choix assumés par Robert Moreno, qui s'est exprimé sur le sujet du turnover en conférence de presse.

L'entraîneur monégasque a-t-il raison de faire tourner ?

"J’ai confiance en tous mes joueurs. Je ne crois pas à l'idée que les onze joueurs titulaires doivent rester les mêmes à chaque fois. Je veux que tous mes joueurs pensent qu’ils peuvent jouer chaque match. Nous travaillons beaucoup à l’entraînement pour que tout le monde ait l’habitude de jouer ensemble. Je prépare les rencontres en analysant l'adversaire et je choisis mes joueurs en fonction de cela. Je décide en fin de semaine ceux qui vont jouer le samedi", a déclaré le coach de Monaco dans des propos rapportés sur le site du club.

C'est ainsi que Keita Baldé, sur le banc au coup d'envoi contre Montpellier vendredi dernier, pourrait être amené à débuter contre Dijon en lieu et place de Stevan Jovetic. Les résultats du club ces dernières semaines montrent en tout cas la bonne qualité des choix du coach monégasque. Le club est 5e de Ligue 1 avec 9 points pris lors de ces trois derniers matches.