PSG : Nasser Al-Khelaïfi a confié le sale boulot à Leonardo

S’il y a une personne à qui le retour de Leonardo au PSG fait beaucoup de bien, c’est Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain se serait déchargé du sale boulot depuis le retour du Brésilien.

Nasser Al-Khelaïfi soulagé par le retour de Leonardo ?

Leonardo est un directeur sportif dynamique. De retour au PSG depuis l’été dernier, en remplacement du Portugais Antero Henrique, le Brésilien est au four et au moulin dans le cadre de ses fonctions. Présent sur plusieurs fronts, l’ancien du Milan AC semble même avoir damé le pion à Nasser Al-Khelaïfi lui-même. Une situation que ce dernier ne semble pas désapprouver, loin de là. Il se serait même volontiers mis en retrait, laissant ainsi plus de pouvoir à son directeur sportif.

Selon le témoignage d’un agent dans les colonnes du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi « ne met plus les mains dans le cambouis » depuis le retour de Leonardo. Pour tout dire, le retour de ce dernier semble soulager le président francilien plutôt que de lui faire de l’ombre.

Le Qatari toujours à la manoeuvre malgré tout

Qu’il se mette volontiers en retrait au profit de plus de pouvoir pour Leonardo ne signifie pas que Nasser Al-Khelaïfi est désormais dépouillé de l’essentiel de son pouvoir. Alors que des rumeurs ont fait croire qu’il quitterait bientôt le Paris Saint-Germain, il n’en est rien. Le dirigeant qatari reste toujours le seul véritable maître à bord. Selon les informations obtenues par le quotidien francilien, les trois téléphones du président ne cessent de sonner et son agenda ne manque pas de rendez-vous dans l’exercice de ses fonctions sportives.