Bordeaux : Jimmy Briand fait des cachotteries avant le PSG

C'est une rencontre très difficile qui attend les Girondins de Bordeaux dimanche face au PSG. Très loin d'être favoris sur le papier, les Bordelais ont forcément l'envie de déjouer les pronostics, à l'image de Jimmy Briand...

Jimmy Briand : "On a préparé quelque chose"

Très déçus au sortir du match nul concédé contre Dijon samedi dernier au Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux vont s'attaquer à une montagne dimanche soir puisqu'ils se déplacent au Parc des Princes, un stade dans lequel ils n'ont plus gagné depuis août 2010.

Battus de justesse au match aller - Neymar avait marqué le seul but du match à vingt minutes de la fin - les Bordelais ne vont pas affronter le PSG en victimes expiatoires et vont tout faire pour contrecarrer les plans de l'équipe de Thomas Tuchel.

À ce sujet, Jimmy Briand, le meilleur buteur de Bordeaux en Ligue 1 avec sept réalisations, a révélé en conférence de presse que son équipe avait mis une tactique en place cette semaine pour tenter de faire un gros coup sur la pelouse du leader incontesté du Championnat de France.

"Il n'y a pas de recette magique contre le PSG. On a préparé quelque chose, on va essayer de le réaliser dimanche et on verra si ça réussit. Quelque chose de très différent ? Vous verrez ça dimanche, un peu de suspense, un peu de patience. On s'est préparé pour ce match et on va aller là-bas pour faire un résultat. Après, ça dépendra aussi de Paris. De la pression ? La seule pression qu'on aura, c'est celle de bien représenter notre club et de faire un grand match", a affirmé le presque centenaire - 99 buts en L1 - au micro des journalistes.

Mais quelle stratégie le réfléchi Paulo Sousa a-t-il bien pu mettre en place pour contrer le Paris Saint-Germain ? Réponse dimanche soir à 21 heures...