FC Nantes : Le groupe de Gourcuff pour le déplacement à Marseille

Christian Gourcuff a dévoilé le groupe du FC Nantes pour affronter l’Olympique de Marseille. L’entraineur nantais a retenu 18 joueurs pour cette rencontre en championnat.

FC Nantes : Le gros défi de Gourcuff face à l’Olympique de Marseille

La rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, c’est ce samedi 22 février (coup d’envoi 17h 30). En effet, le club nantais ira défier l’OM au Vélodrome dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Nantais, qui restent sur une série de cinq matches sans victoire en championnat, ont à coeur de créer la surprise à Marseille. L’objectif fixé par Christian Gourcuff est d’obtenir un « bon résultat » face au club phocéen. L’équipe nantaise jouera donc à fond cette rencontre.

Pour tenter d’obtenir un résultat positif sur la pelouse du stade Vélodrome, l’entraineur nantais a alors convoqué 21 joueurs. Annoncé incertain pour le déplacemen à Marseille, Cristian Benavente est finalement présent. L’attaquant nantais, qui a reçu une béquille à l’entrainement, s’est remis de sa blessure et est opérationnel pour la rencontre. Christian Gourcuff pourra également compter sur un secteur quasiment au complet. Molla Wagué, Denis Appiah, Andrei Girotto, Charles Traoré et Nicolas Pallois sont bel et bien présents.

Les attaquants Kalifa Coulibaly, Anthony Limbombe, Moses Simon et Kader Bamba seront également de la partie. Toutefois, le FC Nantes sera privé de sa recrue hivernale, Renaud Emond. L’attaquant belge souffre d’une lésion au mollet. Déjà absent le week-end dernier lors du match nul contre Metz (0-0), Renaud Emond est forfait pour le déplacement à Marseille. Son retour à la compétition est espéré la semaine prochaine. Thomas Basila et Bridge Ndilu n’ont pas été retenus pour ce match.

Le groupe du FC Nantes contre l’ OM

Lafont, Olliero, Appiah, Girotto, Pallois, Traoré, Wagué, Abeid, Benavente, Blas, Krhin, Louza, Moutoussamy, Touré, Bamba, Coulibaly, Limbombe, Simo