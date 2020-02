OM Mercato : Eyraud réagit à la sortie d'André Villas-Boas

Présent en conférence de presse jeudi, l’entraîneur de l’ OM a évoqué une réunion à venir avec ses dirigeants pour envisager le mercato estival. Jacques-Henri Eyraud, président de l’ Olympique de Marseille, a confirmé la future réunion.

André Villas-Boas annonce une réunion à venir sur le mercato estival

Le prochain recrutement estival semble être une obsession pour André Villas-Boas. Chargé de qualifier l’ OM en Ligue des Champions, le technicien portugais devrait réussir sa mission. En contrepartie, il souhaite que l’ Olympique de Marseille soit renforcé la saison prochaine. Un renforcement qu’il tient pour un impératif si le club olympien veut faire un bon parcours dans la compétition européenne. Le Lusitanien a donc déclaré qu’il rencontrerait très prochainement Jacques-Henry Eyraud pour envisager le recrutement estival de la formation phocéenne.

Jacques-Henri Eyraud confirme la prochaine rencontre avec Villas-Boas

C’est connu que Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ne partagent pas forcément les mêmes avis concernant le mercato. Le président marseillais est plus préoccupé par la vente de joueurs pour renflouer les caisses du club. Quant à l’entraîneur, il souhaite un recrutement actif pour renforcer son effectif assez réduit. Une divergence d’opinions qui n’a cependant pas empêché Jacques-Henri Eyraud de confirmer la prochaine rencontre annoncée par André Villas-Boas. Dans les colonnes de L’Equipe, le dirigeant phocéen a en effet assuré que la direction olympienne et le coach portugais étaient « bien coordonnés et il a toujours été prévu que l'on fasse un point mi-mars ». Un point qui sera un bilan sur les chances de qualification de l’ OM en Ligue des Champions après les prochaines journées de Ligue 1.

Pour rappel, l’ Olympique de Marseille pointe à la 2 place du classement, à 10 points derrière le PSG et à 11 points devant le Stade Rennais. Enfin, les Marseillais reçoivent les Nantais ce samedi (17h30) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.