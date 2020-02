FC Metz - OL (0-2) : VAR, Rudi Garcia contredit les Messins

Rudi Garcia et l’ OL ont renoué avec la victoire face au FC Metz (2-0), vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Contrairement aux Messins, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais estime que l’arbitrage a été correct avec la VAR.

Le FC Metz dénonce un arbitrage en faveur de l' OL

L’ OL a battu le FC Metz grâce à un but de Moussa Dembélé sur penalty (2-0, 45e + 8) et d’Houssem Aouar dans le temps additionnel (2-0, 90e + 4). Trois faits majeurs ont marqué le rencontre. Premièrement le penalty accordé à Lyon suite à une faute de main de Matthieu Udol. Sur cette action contestée par les Messins, l’arbitre Éric Wattellier a mis 7 minutes pour prendre sa décision finale.

Deuxième fait, le penalty raté dans un premier temps par Maxwel Cornet a été retiré, à la demande de l’arbitre. Car Alexandre Oukidja n’était pas sur sa ligne. La deuxième tentative, exécutée par Moussa Dembélé a été la bonne. Troisième fait, le FC Metz a fini la rencontre à 10, suite à l’expulsion de son buteur Habib Diallo (82e). Ce dernier a été exclu d’un carton rouge direct, pour un mauvais geste sur Fernando Marçal (81e).

« Je pense qu'il y a eu un tournant dans le match avec le penalty et la VAR réclamée par les Lyonnais. Quand un arbitre à distance n'arrive pas à décider, je pense qu'on peut raisonnablement penser que c'est très litigieux (...) et qu'il ne faut pas siffler. Je suis certain que l’arbitre a choisi la voie de la facilité en sifflant penalty pour l' OL », a déclaré Vincent Hognon, très remonté contre l’arbitrage.

Matthieu Udol a également contesté les décisions d’Éric Wattellier. Selon le défenseur des Grenats, ce dernier avait clairement « choisi son camp ». « Il y a quand même un sentiment d'injustice... », a protesté l’arrière latéral droit sur Canal+.

Rudi Garcia évoque plutôt un arbitrage correct

Mais pour Rudi Garcia, l’arbitrage a été plutôt correct. « Les décisions arbitrales ont été bonnes. Il faut peut-être réfléchir à l’utilisation de la VAR. On réclame que les arbitres aillent plutôt voir la vidéo », a commenté le coach de l’ OL sur le site internet du club rhodanien.

« On n’a pas concédé d’occasions. On a gagné par deux buts d’écart, donc c’est bien. On a joué une équipe vaillante, très physique. On peut maintenant se concentrer sur la Ligue des Champions… », a apprécié le technicien lyonnais pour finir.