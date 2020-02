Stade Rennais : Une bonne nouvelle pour Stéphan avant Nîmes

Demain dimanche, le Stade Rennais affronte Nîmes Olympique dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. L’entraineur Julien Stéphan vient de recevoir une bonne nouvelle relative à cette rencontre.

Julien Stéphan peut pousser un ouf de soulagement !

Le Stade Rennais accueille Nîmes Olympique ce dimanche (coup d'envoi 17h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les hommes de Julien Stéphan qui sont sur une spirale négative depuis plusieurs semaines.

Troisièmes de Ligue 1, les Rouges et Noirs restent sur trois matchs sans victoire en championnat. Battus (1-0) la semaine dernière à Reims, les Bretons ont l'occasion de se relancer dans la course à l’Europe. Le Stade Rennais a l’occasion de conforter sa place sur le podium face au 17e de Ligue 1. Et avant cette rencontre, Julien Stéphan vient de recevoir une bonne nouvelle.

Faitout Maouassa de retour de blessure

Titulaire indiscutable dans le couloir gauche rennais, Faitout Maouassa s’est fait une grosse frayeur la semaine dernière. Le défenseur rennais avait quitté prématurément ses partenaires lors du match contre le Stade de Reims. Il souffre d’une « blessure aux ischios-jambiers ». Une blessure grave était redoutée.

Mais l’entraineur rennais peut pousser un ouf de soulagement. En effet, les examens réalisés semblent rassurants pour Faitout Maouassa. Le défenseur rennais pourrait faire son retour à la compétition dès ce week-end. « On a aménagé pour quelques joueurs, comme Maouassa et Hamari Traoré. Les deux pourraient être à disposition », a déclaré Julien Stéphan dans des propos rapportés par Le Télégramme. Une bonne nouvelle donc pour le coach rennais confronté à des soucis défensifs.

Si Hamari Traoré peut démarrer la rencontre face à Nîmes Olympique, Julien Stéphan pourrait néanmoins se montrer très prudent avec Faitout Maouassa. Le joueur de 21 ans pourrait être préservé contre Nîmes Olympique.