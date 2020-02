OM : Sakai absent pour la réception de Nantes, les raisons

Hiroki Sakai ne sera pas présent avec l’ OM pour la réception du FC Nantes. Le latéral droit de l’ Olympique de Marseille s’est blessé à la dernière minute.

OM : pas de Hiroki Sakai dans le groupe contre le FC Nantes

L’ OM reçoit le FC Nantes ce samedi (17h30) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. André Villas-Boas a publié son groupe de joueurs retenus pour ce choc. Hiroki Sakai n’y figure pas. Selon les informations publiées par La Provence, l’international nippon s’est blessé à la dernière minute. Mais il s’agirait d’une blessure sans gravité. Il y aurait donc plus de peur que de mal.

Reste que le Samouraï Bleu ne sera pas présent ce samedi. Bouna Sarr devrait donc être aligné au poste de latéral droit. Le tout est désormais de savoir à quel moment Hiroki Sakai sera de retour.

A quand le retour de l’ancien de Hanovre ?

Hiroki Sakai n’est pas victime d’une grave blessure. On peut alors s’attendre à un retour rapide du Nippon. D’après les informations de L’Equipe ce samedi, le joueur de 29 ans sera de retour pour le déplacement à Nîmes, vendredi prochain lors de la 27e journée de Ligue 1. Un retour rapide qui soulagerait André Villas-Boas, inquiet pour un effectif de plus en plus victime de blessures : Nemanja Radonjic (opéré d’une pubalgie), Dario Benedetto (talon d’Achille), Dimitri Payet (cuisse), Steve Mandanda (ischio-jambiers).

Mais il s’agit de pépins physiques qui n’empêchent pour l’instant pas la présence de tous ces joueurs, sauf pour l'ailier international serbe Nemanja Radonjic. De plus, Florian Thauvin (reprise) devrait retrouver la compétition en mars.