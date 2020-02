Mercato OL : Juninho a un plan pour Blaise Matuidi à Lyon

Juninho a corroboré la déclaration de Jean-Michel Aulas concernant Blaise Matuidi. L’ OL veut en effet enrôler le milieu de terrain de la Juventus, libre en juin 2020.

Blaise Matuidi à l' OL dès l'été prochain ?

Avant d’affronter la Juventus en Ligue des Champions, mercredi, l’ OL a ouvertement déclaré son intention de récupérer Blaise Matuidi. Le contrat de ce dernier avec la Vieille Dame expire en juin 2020 et il sera libre de signer avec le club de son choix. Jean-Michel Aulas a révélé son intérêt pour le champion du monde 2018, dans une longue interview accordée à Tuttosport.

En effet, le président de l’Olympique Lyonnais a tenté de recruter le joueur de 32 ans l'été dernier, mais « sans succès » comme il l’a appris. Toutefois, le dirigeant a promis de revenir à la charge à l’été. « On en reparlera en juin, Matuidi serait parfait pour nous. C’est un milieu constant, qui a la science tactique et un champion du monde », a-t-il déclaré dans le quotidien sportif italien.

Juninho veut revaloriser Matuidi à Lyon

Après la victoire de l’ OL sur le FC Metz (2-0) vendredi soir, Juninho a confirmé son intention de récupérer Blaise Matuidi au terme de son bail à la Juventus. « Dans notre vestiaire, on manque de leaders. Ici, si on fait venir Blaise, ça peut se régler, on a eu du mal à choisir un capitaine cette saison », a-t-il annoncé sur Canal+.

« Je connais sa carrière, je pense que dans notre effectif, c'est un joueur qui nous manque », a poursuivi le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. D’après Juninho, « Blaise Matuidi fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent ». C’est pourtant « un compétiteur et un champion du monde » selon le dirigeant brésilien.

Rappelons que Jean-Michel Aulas a également dévoilé l’intérêt de Lyon pour Adrien Rabiot et Mauro Icardi.