ASSE : Stéphane Ruffier, le bouc émissaire de Claude Puel ?

Patrick Glanz, l’agent de Stéphane Ruffier n’a pas fini de régler ses comptes avec Claude Puel. Dans des propos confiés à France Bleu, il tire à boulets rouges sur l’entraineur et manager général de l’ ASSE.

Stéphane Ruffier, le responsable des mauvais résultats de l' ASSE ?

Après sa sortie fracassante dans L’Équipe, au sujet de Claude Puel qui aurait décidé d’écarter Stéphane Ruffier face à Reims, Patrick Glanz a remis le couvert. Le représentant du gardien de but de l’ ASSE s’en prend de nouveau au coach des Verts.

Dans ses explications sur la radio, l’agent de joueurs estime que Claude Puel cherche quelqu’un à qui faire endosser la responsabilité des mauvais résultats de l’AS Saint-Étienne. Et d’après lui, il a ciblé Stéphane Ruffier. « Ça fait des semaines qu’on essaye de trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c’est Stéphane », a déclaré Patrick Glanz.

L’ ASSE est 16e de Ligue 1 avec 28 points, avant d’affronter Reims, dimanche (15h). Plus grave, les Stéphanois ont perdu 8 de leurs 9 derniers matchs en championnat. Et ils sont désormais sous la menace de relégation en Ligue 2. « Le message qu’il (Claude Puel, ndlr) envoie c’est de dire : ‘’je n’ai rien à voir avec tous les résultats, je change de gardien de but’’ », a expliqué le proche du portier de 33 ans.

L'agent de Stéphane Ruffier crie à l'injustice envers son protégé

Il se dit d’ailleurs surpris par la décision du technicien de 58 ans qu’il trouve incohérente et injuste. « L’injustice, c’est de dire à Stéphane Ruffier, il y a une semaine, qu’il est capitaine (contre Brest, ndlr) et de l’écarter ensuite », a souligné Patrick Glanz, avant d'anéantir le successeur de Ghislain Printant.

« Claude Puel a eu des problèmes avec dix joueurs. Il ne s’agit pas de pénaliser mon joueur. Stéphane est catastrophé (…). Il crache sur une légende de l’AS Saint-Étienne, adoré du public stéphanois et de ses entraineurs précédents (Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant) qui, depuis neuf ans, porte avec amour le maillot vert. Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche », a-t-il martelé.