OM : Le geste remarquable d’ Eyraud après la victoire à Lille

La victoire de l’ OM à Lille (2-1) restera comme la prestation la plus aboutie de la saison pour les hommes de Villas-Boas. C’est l’avis d' Eyraud. Et le président de l’ Olympique de Marseille l’a prouvé.

Un début de match compliqué pour l’ OM

L’ OM se déplaçait à Lille dimanche dernier en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Un déplacement qui avait été présenté comme le plus difficile du « tunnel ». C’est le nom choisi par les Marseillais pour désigner leur série de matches entre début janvier et la mi-février. Et effectivement, la match n’a pas été facile. Menés 1-0 à la 51e minute, les Phocéens ont en plus encaissé un second but quelques minutes plus tard. Un but toutefois refusé pour hors-jeu. Pire, Valentin Rongier a raté un penalty obtenu par les Marseillais peu de temps après. On avait alors cru que les carottes étaient cuites pour les hommes d’André Villas-Boas.

Mais c’était mal connaître les joueurs de l’ OM. Puisant dans leurs dernières ressources mentales, les Phocéens sont parvenus à revenir au score grâce à un csc de Mandava, avant que Dario Benedetto ne porte l’estocade aux Lillois.

Eyraud accorde une grosse prime aux joueurs

Une victoire renversante saluée par tous les observateurs et qui a ému Jacques-Henri Eyraud. D’après L’Equipe, le président marseillais a donc décidé d’octroyer une prime de 10 000 euros à chaque joueur pour les féliciter de leur bonne performance. Une nouvelle que le dirigeant phocéen a annoncée à ses joueurs via Whatsapp. Une prime d’autant remarquable qu’elle est le double de ce que les joueurs avaient perçu lors de la victoire face à l’ OL (2-1).

Mais en fait, Jacques-Henri Eyraud n’entendait pas récompenser seulement la performance à Lille, mais l’ensemble des résultats de l’ OM pendant « Le tunnel », période la plus difficile pour les Marseillais cette saison.