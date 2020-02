PSG Mercato : Coup de pression de Marquinhos pour Thiago Silva

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva attend toujours un signe de sa direction pour prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’un signal de Leonardo se fait attendre, le capitaine parisien peut compter sur Marquinhos.

Prolongation, Thiago Silva bien aidé par Marquinhos

Thiago Silva se dirige doucement vers un départ du PSG. Le défenseur de 35 ans arrive en fin de contrat au terme de la saison. Il partira libre si jamais il ne rempilait pas entre temps avec le Paris Saint-Germain. Au moment où le capitaine parisien est sur le départ, Marquinhos interpelle Leonardo, leur compatriote et directeur sportif du club de la capitale.

En conférence de presse, le jeune défenseur du PSG a salué les qualités de son capitaine. Malgré ses 35 piges, Marquinhos estime que son compère en défense a le niveau pour rester au PSG et pour continuer à jouer au haut niveau. Le défenseur de 25 ans révèle l’apport de son compatriote à ses côtés. « C’est un ami. Il m’aide et me pousse vers l’avant. Si moi je dois choisir, bien sûr je veux qu’il reste », a indiqué le Brésilien samedi en conférence de presse.

Le cas de Silva déjà réglé par Leonardo ?

Cette sortie de Marquinhos sera-t-elle suffisante pour faire changer d’avis à Leonardo ? Selon L’Equipe, le directeur sportif du PSG aurait déjà tranché pour Thiago Silva. Le dirigeant parisien ne compte pas offrir une prolongation au défenseur selon le quotidien sportif. Lequel pointe l’âge avancé du Brésilien. A 35 ans, l’ancien défenseur du Milan AC est plus vulnérable qu’avant.

De même, le départ de Thiago Silva ne fera qu’alléger la masse salariale du PSG. Avec un salaire mensuel estimé à 1,5 million d’euro, le défenseur auriverde fait partie des plus gros salaires de l’effectif du Paris Saint-Germain. Las d’attendre une proposition de Leonardo, Paulo Tonietto, l’agent du joueur, a récemment ouvert la porte à un retour de Silva au Milan AC.