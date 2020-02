LOSC Mercato : Nouvelles confidences de Sanches sur sa signature

Arrivé au LOSC l’été dernier, Renato Sanches est aujourd’hui l’un des hommes forts de l’effectif de Christophe Galtier. Le Portugais vient de donner de nouveaux détails au sujet de sa signature à Lille.

Renato Sanches justifie son choix pour le LOSC

En s’engageant avec le LOSC l’été dernier, Renato Sanches est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Lille OSC. Gérard Lopez a déboursé 20 millions d’euros pour s’offrir les services du crack portugais. Lequel s’offre une véritable cure de jouvence avec les Dogues après un passage raté au Bayern Munich (2016-2019).

Dans les colonnes de L’Equipe, Renato Sanches vient encore de justifier son choix de rejoindre le LOSC. Le milieu de terrain révèle que sa situation au Bayern Munich ne lui permettait plus de pouvoir jouer. Or, le champion d’Europe portugais voulait retrouver du temps de jeu et avoue être entré en contact avec José Fonte et Luis Campos.

Au sortir des discussions avec ses deux compatriotes, Renato Sanches reconnaît avoir ressenti de la confiance et de bonnes vibrations. « J’ai parlé avec l’entraîneur, le président. Cela m’a conforté dans mon envie », admet le milieu du LOSC dans son entretien au quotidien sportif. Aujourd’hui à Lille, le Portugais se sent plus à l’aise qu’à Munich et cela se voit sur le terrain.

Sanches parti pour rester longtemps à Lille ?

Repositionné sur le couloir ces derniers mois par Christophe Galtier, Renato Sanches enchaîne les prestations avec le LOSC. Le joueur formé au Benfica compte trois buts en 27 apparitions sous le maillot des Dogues. Avec son regain de forme, le Lusitanien voit de nouveaux prétendants venir à sa rencontre. Le PSG est notamment intéressé par le Golden Boy 2016.

Mais Luis Campos a récemment fermé la porte à un départ de Renato Sanches. S’il admet que le milieu de terrain a une valeur marchande intéressante, le directeur sportif du LOSC a expliqué qu’il comptait conserver son compatriote quelques saisons encore. Ceci afin qu’il puisse aider le club à atteindre ses objectifs. Pour rappel, Sanches est sous contrat avec Lille jusqu’en 2023.