OM : Le onze titulaire de Villas-Boas contre le FC Nantes

L’ OM reçoit le FC Nantes ce samedi (17h30) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas vient de communiquer son onze titulaire.

OM : objectif victoire contre le FC Nantes

André Villas-Boas ambitionne de remporter les 3 prochains matches pour s’assurer que l’ OM finira 2e de Ligue 1. Mieux, pour tuer tout suspens, le technicien portugais pense que l’ Olympique de Marseille doit remporter ses 6 prochaines sorties. Quel que soit le chiffre, le premier de ces matches, c’est celui contre le FC Nantes, ce samedi (17h30) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Des Nantais qui traversent actuellement une passe compliquée en Ligue 1, avec seulement 2 points pris sur les 5 dernières sorties. Autrement dit, il s’agit d’un adversaire largement à la portée de l’ OM, solide 2e de Ligue 1 avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais (3e). En plus, les Phocéens évolueront dans un Vélodrome pratiquement à guichets fermés, avec plus de 60 000 spectateurs attendus.

Pour remporter le match, André Villas-Boas a opté pour son traditionnel 4-3-3. Les cages sont gardées par Steve Mandanda. L’arrière-garde est l’affaire de Bouna Sarr à droite, du duo Alvaro - Caleta-Car à la charnière et de Jordan Amavi à gauche. Le milieu du terrain est animé par Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson. Enfin, Valère Germain à droite, Dario Benedetto dans l’axe et Dimitri Payet à gauche forment le trio offensif.

OM : la composition officielle contre le FC Nantes

Gardien : Steve Mandanda

Défenseurs : Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi

Milieux : Valentin Rongier, Boubacar, Morgan Sanson

Attaquants : Valère Germain, Dario Benedetto, Dimitri Payet