ASSE : Polémique, Loïs Diony prêt à arreter de jouer si…

Loïs Diony n’a inscrit que 2 buts en Ligue 1 Conforama sous les couleurs de l’ Asse cette saison. Mais il n’y a pas que le terrain dans le football, il y a aussi ce qui se passe autour. Le joueur de l’ As Saint-Étienne ne cautionne pas certains agissements et n’a pas manqué de le faire savoir.

Le racisme dans le football, Loïs Diony prêt à arrêter de jouer

Le petit monde du football est présentement secoué par l’affaire Moussa Marega, l’attaquant franco-malien du FC Porto. Ce dernier avait quitté la pelouse lors du match de son équipe face à Vitoria Guimarães (1-2) le 16 février passé, suite à des cris racistes venus des tribunes. Cette réaction conseillée par plusieurs personnalités du football africain, notamment Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Qingdao Huanghai, est comprise et partagée par le Stéphanois Loïs Diony.

Sur le sujet, le joueur de Claude Puel a expliqué qu’il est « difficile de voir qu’un joueur ait encore affaire à des propos racistes ». L’ancien sociétaire de Dijon FCO a fait remarquer qu’il « faudrait que cela s’arrête dans le monde entier, cela n’a pas lieu d’être. » À la question de savoir ce qu’il ferait s’il était confronté au même problème, Loïs Diony a répondu : « Si cela arrivait, je serais prêt à quitter le terrain pour montrer aux gens qu’il n’y a pas de différences entre les hommes ».

Quel objectif pour le match contre le Stade de Reims ?

Outre la question du racisme dans le football, l’attaquant de l’ Asse a aussi évoqué le match à venir face au Stade de Reims. D’après lui, l’ Asse doit gagner pour se donner un peu d’air. Sur la question de savoir si le club était dans un état d’urgence, sa réponse a été sans équivoque : « Oui, il nous faut des points à tout prix. »

L’ Asse toujours dans la lutte pour l’Europe ?

En ce qui concerne la lutte pour les places européennes, il a clairement baissé les bras. Pour l’attaquant, il n’existe pratiquement plus aucune chance pour l’ As Saint-Étienne de finir sa saison en Ligue Europa et encore moins en Ligue des Champions. "Dire qu'on va jouer les places européennes ce serait trop beau », a-t-il confié avant d’ajouter : « Il faut voir la réalité en face. Mais revenir dans le top 10 c'est faisable. Pour cela, il faut gagner ce weekend. »

L' Asse est l'actuel 16e au classement du championnat avec seulement 28 points à son compteur. L’équipe doit battre son prochain adversaire Reims pour détendre l'atmosphère autour d’elle.