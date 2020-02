OM mercato: La condition de Villas-Boas pour rester l’an prochain

Principale bonne affaire de l’ OM cette saison, André Villas-Boas a déjà pris sa décision concernant son avenir à l’ Olympique de Marseille. Le technicien portugais, lors de sa conférence de presse cette semaine, a fait savoir qu’il avait déjà bien avancé sur la question de son futur.

Ce qu'attend Villas-Boas pour confirmer sa présence à l' OM

Frank McCourt dit qu’il nourrit pour l’ OM un grand projet sportif dénommé Champions Projet. Il va avoir l’occasion de donner de la force aux mots puisque son entraîneur André Villas-Boas attend les moyens qu’il va mettre sur la table avant de trancher la question de son avenir. Le technicien portugais, sous contrat avec l’écurie phocéenne jusqu’en 2021, ne tentera pas de quitter le club en fin de saison. Il se projette déjà dans l’exercice à venir qu’il a commencé à préparer avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Il l’a affirmé en disant : « On a déjà parlé souvent de la saison prochaine. On est en attente de savoir la position du club. Je pense que l'on va avoir cette réunion début mars.» Par ce propos, le coach qui a mené l’ OM à une série de 14 matchs sans défaite fait savoir qu’il sera à son poste la saison prochaine mais à une certaine condition.

André Villas-Boas va exiger des choses aux dirigeants marseillais

André Villas-Boas semble indiquer qu'il ne décidera de son avenir à l' OM qu'en fonction du plan que va lui présenter le milliardaire américain pour faire passer un palier au club. Il attend les moyens que devrait dégager Frank McCourt pour lui permettre de construire l’équipe qui va lui permettre de détrôner le Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Il le dit subtilement par ces mots : « On attend de voir la direction du club (le président Jacques-Henri Eyraud et l'actionnaire Frank McCourt), de savoir plus ou moins ce qui va se passer. »

Si la décision du portugais venait à varier, cela voudrait dire que les moyens dont dispose la direction n’ont pas été à la hauteur de ses attentes. Autrement, sa décision de rester au club est déjà prise. Avec Andoni Zubizarreta, ils travaillent sur le renforcement de l’équipe actuelle de l’ OM.