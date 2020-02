ASSE : Tensions avec Puel, terrible décision pour Ruffier ?

Rien ne va plus entre Stéphane Ruffier et Claude Puel, respectivement gardien et entraîneur de l’ Asse. Dans le bras de fer opposant ces deux hommes forts de l’ AS Saint-Étienne, le second semble avoir pris le dessus sur le premier.

Stéphane Ruffier écarté jusqu’en fin de saison ?

L' ASSE reçoit le Stade de Reims ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un match auquel ne participera à priori pas Stéphane Ruffier. Ce dernier a été écarté du groupe stéphanois par Claude Puel. Une décision qui n’a rien à voir avec la performance ni avec la santé de l’emblématique portier ligérien. Elle est liée aux tensions existantes entre les deux hommes. On sait que le technicien français et son gardien ne sont pas les meilleurs amis du monde...

Conséquence, le dernier rempart n’est pas écarté que pour la seule réception des Rémois. D’après les informations publiées par Peuple-Vert, il ne devrait plus rejouer avec l’ AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison.

Stéphane Ruffier vendu la saison prochaine ?

Selon ce média, Claude Puel souhaite rajeunir son effectif la saison prochaine. Autrement dit, Stéphane Ruffier, présent à l’ Asse depuis plusieurs saisons, serait prié de plier bagage. D’ailleurs, l'ancien manager de Leicester City aurait déjà une idée en tête : se séparer du portier en fin de saison alors que son contrat court jusqu’en juin 2021. Un gardien plus jeune sera ensuite recruté pour combler un probable départ du charismatique portier de 33 ans.

Voilà qui ne devrait pas apporter la sérénité tant recherchée dans les rangs de l’écurie forézienne. Si la mise à l'écart de Stéphane Ruffier venait à être effective, Claude Puel se mettrait par la même occasion en danger en cas de poursuite des mauvais résultats de l'équipe. L'Asse doit remporter au moins 4 de ses 13 prochains matchs pour s'assurer de rester en Ligue 1 Conforama la saison prochaine.

Pour preuve, Stéphane Ruffier n'est pas dans le groupe pour le match ASSE - Stade de Reims (26e journée de Ligue 1 Conforama). Claude Puel a fait appel à d'autres portiers sur qui il devrait essayer de s'appuyer dans les semaines à venir. Jessy Moulin pourrait avoir plus de chances de jouer si les jeunes Théo VERMOT et Stefan BAJIC ne saisissent pas la leur.

Le groupe de l' Asse :

Gardiens : Théo VERMOT, Jessy MOULIN, Stefan BAJIC - Défenseurs : William SALIBA, Timothée KOLODZIEJCZAK, Gabriel SILVA, Miguel TRAUCO, Mathieu DEBUCHY, Yvann MAÇON - Milieux de terrain : Yann M'VILA, Ryad BOUDEBOUZ, Mahdi CAMARA, Assane DIOUSSÉ, Yohan CABAYE - Attaquants : Loïs DIONY, Franck HONORAT, Denis BOUANGA, Charles ABI, Maxence RIVERA.