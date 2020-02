Barça Mercato : Griezmann au coeur d’un deal avec l’ Inter ?

Arrivé au Barça l’été dernier, Antoine Griezmann pourrait s’en aller dès l’été prochain. L’ Inter Milan serait très intéressé par le profil de l’international français.

Antoine Griezmann, déception du recrutement barcelonais ?

Ancien joueur vedette de l’ Atletico Madrid, Antoine Griezmann a été recruté par le Barça l’été 2019. Une opération qui a coûté 120 millions d’euros aux recruteurs barcelonais. L’objectif, c’était de faire oublier le départ de Neymar au PSG, une saison auparavant. Ce que n’étaient pas parvenus à faire Ousmane Dembélé (été 2017) puis Philippe Coutinho (hiver 2018).

Mais Antoine Griezmann n’a pas fait oublier Neymar, du moins pas pour l’instant. Le champion du monde n’est pas encore parvenu à s’adapter véritablement au jeu barcelonais. Y arrivera-t-il un jour ? En tout cas, les dirigeants catalans n’ont pas l’air de vouloir patienter.

Antoine Griezmann à l’ Inter Milan la saison prochaine ?

Ce n’est plus un secret pour personne, le Barça est très attiré par le profil de Lautaro Martinez pour le renfort de son secteur offensif la saison prochaine. Et ce n’est pas la clause libératoire de 111 millions d’euros du prodige argentin qui ferait reculer Josep Maria Bartomeu et son staff. Or, l’ Inter Milan ne semble pas très chaud pour libérer sa pépite argentine. Alors, les recruteurs catalans auraient élaboré un plan pour convaincre les dirigeants intéristes de leur céder Lautaro Martinez.

Selon Tuttosport, les Barcelonais auraient proposé aux Milanais d’introduire dans le deal plusieurs joueurs, dont Antoine Griezmann. Et cette proposition paraît intéresser l’ Inter Milan. D’après le média transalpin, les Nerazzurri seraient si attirés par le profil de l’attaquant français du Barça qu’ils se disent même prêts à négocier sa signature indépendamment du deal avec Lautaro Martinez.