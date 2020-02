OM - Nantes : Accrochages Villas-Boas - adjoint de Gourcuff

La défaite de l' OM par le FC Nantes (1-3), samedi lors de la 26e journée de Ligue 1, a été accompagnée de quelques frictions. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas et l’adjoint de Christian Gourcuff se sont chamaillés pendant la pause, alors que les deux formations étaient à égalité (1-1).

André Villas-Boas mécontent de l’arbitrage

André Villas-Boas s’était fixé l’objectif immédiat de faire le carton plein sur les trois prochains matches de l’ OM, à commencer par le FC Nantes. C’était mal connaître les Nantais qui avaient à coeur de se relancer, après leurs 5 dernières rencontres et les 2 points récoltés. Ce sont donc des Canaris en jambes et bien organisés qui ont ouvert le score à la 34e minute par Anthony Limbombe. Mais Morgan Sanson s’est chargé de rétablir la parité pour l’ OM cinq minutes plus tard. C’est donc sur le score de 1-1 que les équipes ont regagné les vestiaires à la pause.

Mais André Villas-Boas a noté un fait de jeu anormal. Lors du temps additionnel de la première période, Duje Caleta-Car a reçu une petite gifle dans la zone de vérité marseillaise. L’attaquant nantais Moses Simon, qui a agressé le défenseur central croate, a écopé d’un carton jaune. Une peine insuffisante pour André Villas-Boas qui aurait voulu un carton rouge pour l’attaquant des Canaris.

En retournant aux vestiaires, comme nous l'apprend un tweet de Canal Football Club, le technicien portugais aurait alors interpellé l’arbitre assistant en ces termes : « Tu n’as pas d’expérience. 60 000 personnes (l’affluence de l’Orange Vélodrome ce samedi, ndlr), c’est trop pour toi. » Des propos auxquels aurait immédiatement réagi Patrick Collot, l’adjoint de Christian Gourcuff : « On peut jouer à 10 si vous voulez. On joue à 10, si vous voulez, sans déconner. » Une réaction qui aurait poussé André Villas-Boas, un peu tendu, à se tourner vers Patrick Collot, qui continue : « Jouez, jouez. Arrêtez un petit peu. Vous allez pleurer auprès de l’arbitre tout le temps. »

Des paroles devant lesquelles l’entraîneur de l’ OM est resté bouche bée pendant un moment, avant de s’en retourner vers ses joueurs.