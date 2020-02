FC Nantes : Christian Gourcuff explique le piège tendu à l’ OM

Le FC Nantes est allé battre l’ OM (3-1) samedi lors de la 26e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse d’après-match, Christian Gourcuff a expliqué comment cette victoire a été obtenue.

Christian Gourcuff évoque la bataille au milieu du terrain

Le FC Nantes a mis fin à la série d’invincibilité de l’ OM devant plus de 60 000 spectateurs médusés au Vélodrome. Christian Gourcuff estime que « c’est une victoire construite » et explique que le club nantais a fait ce qu’il « voulait faire avec un pressing médian » qui a désorganisé le jeu de l’écurie olympienne pendant la première période. Les Canaris ont continué avec la même stratégie pendant la seconde période. Mais cette fois, il y avait « des situations plus chaudes des deux côtés ».

Reste qu’on se demande d’où les Nantais, qui étaient sur une série de 5 matches sans victoire (3 défaites et 2 nuls), ont tiré leur motivation pour vaincre l’ Olympique de Marseille, solide 2e avec 14 matches de rang en Ligue 1 sans défaite. Christian Gourcuff a expliqué que l’écurie nantaise « a récupéré beaucoup de joueurs, avec un effectif plus compétitif, c'est plus simple » et que la « situation dangereuse a concerné tout le monde sur l'implication collective ».

Le stratège nantais satisfait du piège tendu aux Marseillais

Enfin, le technicien nantais a parlé de « grosse satisfaction » pour cette victoire et pour la prestation de ses joueurs. Une victoire qui permet aux Canaris de se relancer certes. Mais le plus important, c’est sans doute la confiance que cela pourrait désormais leur donner pour la suite de la saison. Car dans le fond, Christian Gourcuff et ses joueurs ont probablement livré leur match-référence.