OM : Rudi Garcia s'est décidé, il ne veut plus défendre Eyraud

Rudi Garcia avait de bons rapports avec Jacques-Henri Eyraud, président de l’ OM. Mais l’entraîneur de l’ OL estime qu’il est temps qu’il cesse de dire du bien du dirigeant marseillais. Explications.

Rudi Garcia détesté par les supporters marseillais et lyonnais

Rudi Garcia a entraîné l’ OM d’octobre 2016 à mai 2019. Parti du banc marseillais pour insuffisance de résultats, le technicien français a été nommé entraîneur de l’ OL en octobre dernier. Un choix qui le rend très impopulaire auprès des supporters marseillais et lyonnais. Les premiers lui reprochent de s’être vendu à un adversaire juré. Les seconds n’oublient pas ses attaques incessantes contre leur club de coeur du temps où il était sur le banc des Phocéens.

Rudi Garcia très élogieux envers Jacques-Henri Eyraud

Mais Rudi Garcia garde un très bon souvenir de ses relations avec Jacques-Henri Eyraud, président de l’écurie phocéenne. Interrogé par L’Equipe, l’ancien coach de l’ AS Rome estime qu’à « À Marseille, l'homme Eyraud est de grande qualité, le président aussi ». Le natif de Nemours pense également que c’est en apprenant que le dirigeant phocéen deviendra encore plus fort. Un président avec qui il a eu « un rapport assez extraordinaire » et qu’il estime convenir à la formation marseillaise.

Le coach lyonnais ne veut plus vanter les mérites d'Eyraud

Mais le stratège rhodanien se sait très impopulaire auprès des fans marseillais. Alors, il comprend qu’il pourrait faire plus de mal que de bien à Jacques-Henri Eyraud en se montrant constamment élogieux envers lui. D’où sa décision de « faire attention » à ne plus passer son temps à « le défendre » pour ne pas risquer de « le desservir... »