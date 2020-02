OM Mercato : André Villas-Boas reçoit un précieux conseil

L’ OM ne songerait véritablement à se renforcer qu’une fois la qualification en Ligue des Champions acquise. L’ Olympique de Marseille devrait alors finir à la 2e place pour préparer son recrutement estival plus tôt.

L’ OM conseillé de finir absolument à la 2e place

L’ OM a été battu par le FC Nantes (1-3) samedi lors de la 26e journée de Ligue 1. Un coup d’arrêt après une série de 14 matches de Ligue 1 sans défaite depuis le 27 octobre. Une défaite qui n’enlève cependant rien au classement de l’écurie olympienne, solide 2e de Ligue 1.

Mais derrière, cette défaite peut donner des ailes aux autres concurrents directes dans la lutte pour la 2e place. Une place que l’ Olympique de Marseille, plus que tout autre concurrent, serait bien inspiré de garder jusqu’en fin de saison. Selon Jonathan MacHardy dans l’After Foot sur RMC Sport, « c’est encore plus vital pour l'OM que pour Lyon ou un autre » de finir 2e.

Car il ne faut pas oublier que la 3e place de Ligue 1 n’est pas directement qualificative pour la Ligue des Champions. Il faudra encore passer par les barrages.

Un recrutement estival à commencer plus tôt ?

Or, en finissant 2e, le club phocéen aura rapidement validé son ticket pour la Ligue des Champions. Le consultant estime que cela permettrait à la formation provençale de commencer son recrutement « un peu plus tôt que les autres et donc de ne pas être dans l'incertitude de savoir » s’il fera la Ligue des Champions ou pas. L’ OM devant se renforcer en fin de saison, il faudrait alors tout mettre en oeuvre pour faciliter un bon recrutement.

La 2e place, directement qualificative pour la Ligue des Champions, rendrait donc le club marseillais rapidement attractif et faciliterait son recrutement estival. Un recrutement qu’il ne faudrait surtout pas commencer en même temps que les autres, l’ OM étant financièrement dans le dur.