Real Madrid Mercato : Gareth Bale proche de rejoindre la Chine

Attendu au tournant après le départ de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid l’été dernier. L’attaquant gallois aurait pu signer en Chine comme le révèle Cosmin Olaroiu, le coach de Jiangsu Suning.

Révélations sur le transfert raté de Gareth Bale en Chine

Avec le départ de Cristiano Ronaldo, on pensait que Gareth Bale devait reprendre le flambeau au Real Madrid la saison dernière. Que nenni ! Toujours autant sujet aux blessures et peu efficace sous les différents coaches de la Maison Blanche, le Gallois aurait même pu filer vers un championnat exotique.

Comme le révèle Cosmin Olaroiu, Gareth Bale était proche de rejoindre la Super League chinoise. Dans un entretien au média ‎dubaïote The National, l’entraîneur du Jiangsu Suning FC reconnait qu’il était à deux doigts de coacher l’attaquant du Real Madrid cette saison. Le technicien roumain confie notamment qu’un accord avait déjà été trouvé avec le club et l’agent du joueur.

Le Real trop gourmand pour Bale ?

Mais le Real Madrid en demandait beaucoup au Jiangsu Suning FC. D’après Cosmin Olaroiu, le club espagnol avait d’abord demandé que la formation chinoise paye le salaire de Gareth Bale. Chose qu’avait accepté le pensionnaire de Super League. En plus du salaire de Bale, le Real aurait demandé que le Jiangsu Suning se charge aussi des frais du transfert. Ce qui a constitué le point de discorde dans ce dossier, puisque le technicien roumain assure que le Real avait promis de libérer le Gallois.

« Payer un transfert, en plus d’un salaire, ça ne rentrait pas dans notre budget, donc on s’est tourné vers d’autres pistes. Je sais que c’était fait à 90% mais du jour au lendemain tout a changé », a confié Cosmin Olaroiu au journal. Conséquence, Gareth Bale n’a pas quitté Madrid et son calvaire se poursuit au Real.

Avec ses nombreuses blessures et son maigre bilan, l’attaquant gallois n’est plus un indispensable de Zinedine Zidane. Il ne compte que trois buts depuis le début de la saison. Et dire qu’il lui reste encore deux ans de contrat avec les Merengues.