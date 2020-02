OM Mercato : Bernard Tapie avait fait une offre à Michel Platini

Bernard Tapie était un président ambitieux à la tête de l’ OM. Pour renforcer son effectif, alors qu’il dirigeait l’ Olympique de Marseille, le Boss avait présenté une proposition à Michel Platini, alors en fin de contrat avec la Juventus Turin.

Michel Platini aurait pu signer à l’OM sous Bernard Tapie

Bernard Tapie est le seul dirigeant français à avoir remporté la Ligue des champions. C’était avec l’ OM face au Milan AC (1-0) en 1993, à Munich. L’ancien président de l’ Olympique de Marseille était très ambitieux, y compris dans le recrutement de joueurs. Il aurait d’ailleurs pu réaliser un coup historique avec le recrutement de Michel Platini, une de ses cibles de l’époque.

« Quand j'arrête la Juve, j'ai des propositions de Barcelone et Marseille. Bernard Tapie m'avait demandé de venir », a révélé le triple Ballon d'Or français dans le Journal du Dimanche.

La star française était-elle attirée par l’ OM ?

Mais hélas, Bernard Tapie n’y est pas parvenu. Michel Platini n’était pas attiré par l’offre de l'écurie phocéenne. En fait, le vainqueur de l’Euro 1984 avait décidé de raccrocher les crampons. Il avait même donné sa parole à son ancien patron à la Juve sur ce point.

« Un jour, l'Avocat (Giovanni Agnelli, propriétaire de la Juve et de Fiat) m'invite chez lui. On fait le tour de sa propriété et il m'interpelle : "C'est sûr, tu arrêtes ? Tu ne veux pas resigner ? Tu ne vas pas dans un autre club hein ?" Je lui ai assuré que non », a raconté l’ancien patron de l’UEFA.

Klaus Allofs signé en remplacement de la star française

Mais pas de quoi décourager le Boss de l' OM. La piste menant à Michel Platini ayant échoué, l’ OM va signer ce même été une autre star en la personne de Klaus Allofs, ancien capitaine de la Mannschaft.