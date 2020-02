Mercato OL : Blaise Matuidi dit non à l’ Olympique Lyonnais !

Le manège de l’ OL pour recruter Blaise Matuidi était aussi visible qu’un nez au milieu d’un visage. L’ancien du PSG et de l’ Asse ne va pas quitter la Juventus Turin pour Lyon et il l’a assuré dans les colonnes du Figaro.

Quand Jean-Michel Aulas se montre particulièrement élogieux envers un joueur, c’est qu’une tentative de l’ OL pour recruter ce dernier n’est jamais loin. C’était le cas pour Blaise Matuidi qu’il n’a pas cessé d’encenser ces derniers temps. Son directeur sportif Juninho s’était d’ailleurs livré au même exercice, ce qui terminait de convaincre sur les intentions du club.

Le brésilien disait de Blaise Matuidi : «Il fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un compétiteur et un champion. Dans notre vestiaire on manque de leaders. Si on fait venir Matuidi, ça peut se régler...», une façon pour lui de miroiter à l'ancien stéphanois un poste à responsabilité au sein de l'équipe lyonnaise.