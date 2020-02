OM Mercato : Zubizarreta reçoit un conseil pour Dario Benedetto

Transparent lors du match entre l’ OM et le FC Nantes (1-3), Dario Benedetto a prouvé une fois de plus qu’il n’était pas le top buteur espéré par les supporters. Mais il semble exister un moyen simple et efficace de transformer l’attaquant de l’ Olympique de Marseille en machine à marquer des buts.

Dario Benedetto de plus en plus décevant ?

Dario Benedetto s’est rapidement imposé sur le front de l’attaque de l’ OM en début de saison en enchaînant les buts. Ensuite, il est carrément rentré dans les rangs. Alors que son but à Lille, après une longue disette, pouvait faire croire au retour du buteur, il n’en est rien. Contre le FC Nantes, l’Argentin était tout simplement transparent. Pour de nombreux observateurs, l’ancien de Boca Juniors aurait été surestimé. Ils sont désormais convaincus que sa vraie valeur se résume à celle d’un avant-centre tout à fait ordinaire, loin de ce qu’il avait laissé entrevoir en début de saison.

Dario Benedetto plus efficace dans un système à deux pointes offensives ?

Le tout est maintenant de savoir comment rendre le joueur de 29 ans plus offensif devant les cages adverses. Selon nos confrères du Phocéen, il faudrait faire évoluer Dario Benedetto dans un système à deux pointes offensives. Et son binôme ne devrait pas être n’importe quel attaquant, mais un attaquant du gabarit de Victor Osimhen (LOSC), de Moussa Dembélé (OL) ou d’Islam Slimani (AS Monaco). Autrement dit, des joueurs aussi physiques qu’efficaces. Le site estime que le buteur marseillais se sentirait plus à l’aise en disposant « d'un élément de ce type à ses côtés pour profiter de son ménage… »

Andoni Zubizarreta a-t-il compris le message en vue du prochain recrutement estival de l’ Olympique de Marseille ? En tout cas, ça, « c'est un autre débat », prévient le média.