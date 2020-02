Bordeaux : Les regrets de Paulo Sousa après la défaite au Parc

Finalement battus 4 buts à 3, les Girondins de Bordeaux sont passés proches, dimanche soir, de ramener un bon résultat de leur déplacement sur la pelouse du PSG. Un match qui rendait Paulo Sousa mitigé après le coup de sifflet final.

Paulo Sousa : "On pouvait repartir au minimum avec un point"

Jimmy Briand avait annoncé vendredi, en conférence de presse, que "les Girondins de Bordeaux avaient préparé quelque chose" pour leur confrontation contre le Paris Saint-Germain. Et ce quelque chose a bien failli fonctionner au regard du score final entre les deux équipes.

Paulo Sousa a positionné ses joueurs en 3-5-2, une première depuis la défaite contre l'Olympique Lyonnais le 11 janvier dernier. Pour cette opposition face à un adversaire encore sonné par la défaite (2-1) à Dortmund, en Ligue des champions, les Bordelais ont fait jeu égal avec les Parisiens et ont même marqué trois buts au Parc des Princes (Hwang Ui-jo, Pablo et Ruben Pardo sont les buteurs). On peut dire au regard du score que le club de la capitale a échappé de peu au piège des Girondins de Bordeaux.

Bousculé défensivement par le talent individuel des Parisiens, le club au scapulaire a fini par craquer défensivement en seconde période. C'est ce relâchement qui a provoqué des sentiments ambivalents chez Paulo Sousa en conférence de presse d'après-match.

"C'est dommage pour nous d'avoir marqué trois buts au Parc et d'avoir eu au minimum trois occasions pour marquer davantage. On pouvait repartir avec au minimum un point. L'équipe a été bien tactiquement. On a fait différentes variations pendant le match, ce qui a donné aux joueurs la possibilité de disputer ce match jusqu'à la fin. On a tout fait pour repartir d'ici avec un autre résultat. À la fin, on peut être contents du contenu de tout le match", a déclaré le technicien portugais dans des propos rapportés par L'Équipe.

Désormais douzième du classement, Bordeaux disputera contre l'OGC Nice dimanche prochain un match très important pour la suite de sa saison.