RC Lens : Les Sang et Or vont mal, Steven Fortes assume !

Pour la première fois depuis la fin du mois de septembre, le RC Lens n'est plus dans les deux premières places du classement de Ligue 2. Humiliés samedi par Caen à domicile (1-4), les Sang et Or sont dans le dur, à l'image de leur capitaine Steven Fortes.

RC Lens : Steven Fortes reconnait une baisse de son niveau

La crise couve au RC Lens après la défaite face au Stade Malherbe de Caen. Battu pour la deuxième fois consécutive en Championnat, le club nordiste a surtout livré une prestation très inquiétante sur le plan défensif, concédant deux penaltys sur des fautes de Steven Fortes et d'Aleksandar Radovanovic et laissant trop d'espaces aux attaquants caennais pour s'exprimer.

Dépassée au classement par l'AC Ajaccio, suite à cette nouvelle contre-performance, l'équipe entraînée par Philippe Montanier, désormais troisième, n'y est plus depuis la reprise au mois de janvier. Les lensois n'ont glané que 7 points sur 21 possibles. Steven Fortes, le capitaine des Sang et Or, a été contraint de tirer la sonnette d'alarme après ce cinquième revers de la saison.

"C’est une sacrée claque. On a été transparents. On a fait un non-match. Il faut se remettre en question, travailler et redresser la barre. C’est un début d’année compliqué. On ne s’attendait pas à ça. On a affronté les gros et on était plutôt solide. Là, depuis deux ou trois matches, c’est compliqué", explique le défenseur central dans des propos rapportés par Lensois.com.

Lui-même en grosse difficulté depuis son retour de blessure fin janvier - Steven Fortes a été absent plus de trois mois en raison d'une blessure au genou. Il n'a pas rechigné à évoquer son cas personnel et à se remettre également en question.

"Je ne suis pas à mon niveau depuis deux matches. J’ai beau avoir de l’expérience, on vit parfois des moments compliqués. Je n’ai pas vraiment d’explication car je me sens bien. Le principal est de garder confiance en soi et de repartir de l’avant. Il faut se concentrer à 200% sur le foot et ne pas laisser ces détails nous faire douter."

La réaction du RC Lens après cette claque sera très attendue lundi prochain sur la pelouse du Paris FC.