ASSE : Affaire Ruffier, Puel durcit le ton, Ménès prend position

Les choses se dégradent à l'Asse pour Stéphane Ruffier, privé de la réception du Stade de Reims (1-1) dimanche, lors de la 26e journée de Ligue 1. Un match à la fin duquel l’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne Claude Puel n’a pas eu de mots tendres envers le gardien. De quoi susciter l’intervention de Pierre Ménès.

Stéphane Ruffier - Claude Puel, le point de non-retour ?

Stéphane Ruffier n’a pas été retenu pour le match entre l’ ASSE et le Stade de Reims (1-1) ce dimanche. Claude Puel avait prévenu qu’il ne convoquerait pas le gardien pour ce choc et il a tenu parole. Un choix du technicien français qui est évidemment une sanction contre le dernier rempart des Ligériens. Cette décision a naturellement été dénoncée par Patrick Glanz, l'agent de Stéphane Ruffier. On se demande désormais à quel moment l’emblématique portier stéphanois sera réintégré au sein du onze de l’ As Saint-Étienne.

Claude Puel a-t-il tourné la page du gardien stéphanois ?

La réponse à cette question ne devrait pas être optimiste, à en juger par les toutes dernières déclarations de Claude Puel. En effet, après le match nul contre le Stade de Reims, le coach stéphanois a condamné les propos de Patrick Glanz avant de juger « regrettable pour Stéphane Ruffier de s’entourer » de ce type d’individus. L’ancien patron du banc lyonnais a ajouté que cette affaire ne valait pas la peine qu’il perde son temps à la commenter. Une façon de dire que le gardien de 33 ans ne sera plus réintégré jusqu'à la fin de la saison ?

Ménès pessimiste pour une réconciliation Puel-Ruffier

La sortie de l'ex-manager de Leicester City n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès. Sur le plateau du Canal Football Club, le célèbre journaliste a déploré « deux mauvaises têtes entre Ruffier et Puel ». Pour lui, les deux hommes devraient mettre de côté leurs palabres dans cette période difficile que vit leur club l’ Asse.