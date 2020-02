OM - FC Nantes : Alvaro Gonzalez chambré par les Canaris

Samedi dernier, Alvaro Gonzalez n’a pas pu empêcher la défaite de l’ OM face au FC Nantes (3-1). Pire, le défenseur espagnol a marqué contre son camp en toute fin de rencontre. Un « csc » qui a bien fait rigoler les Canaris.

Les Canaris se payent la tête d’Alvaro Gonzalez

Un exploit retentissant au Vélodrome ! L'Olympique de Marseille restait sur une série de 17 matchs (12 victoires, 5 nuls) sans aucune défaite en championnat. Une belle série qui a pris fin samedi dernier face au FC Nantes. En effet, le club nantais a mis fin à la série d’invincibilité des Marseillais. Les coéquipiers d’un intenable Kader Bamba se sont imposés face aux phocéens sur le large score 3-1. Une défaite dure à digérer pour Alvaro Gonzalez.

Il faut dire que le défenseur marseillais a passé une sale soirée face aux Canaris. Il a marqué contre son camp le troisième but nantais à la 90e minute, scellant ainsi la victoire du FCN. Un « csc » qui n’a pas empêché les canaris de célébrer leur victoire au Vélodrome. Bien au contraire, ce but contre son camp a inspiré les fans Jaunes et Verts. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les Canaris ont chambré Alvaro Gonzalez. Les hommes de Christian Gourcuff ont dédié une chanson au défenseur malheureux. « Alvaro ! Il a tiré ! Il a marqué », ont lancé des Nantais. Une pique qu’appréciera surement le défenseur prêté par Villareal.

Une belle victoire face aux Marseillais

À noter que les Nantais ont réalisé un joli coup en battant l’Olympique de Marseille ce week-end. Le club de Waldemar Kita était sur six matchs consécutifs sans victoire (toutes compétitions confondues). Avec ce succès face à l’OM, les Canaris mettent fin à cette spirale négative et se relancent en championnat. Les Nantais occupent désormais la 11e place de Ligue 1 avec 7 points de retard sur le Stade Rennais (3e du championnat).