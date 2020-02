Ex-OM : Bernard Tapie, un homme d’un courage remarquable ?

Ancien président de l’ OM, Bernard Tapie lutte contre un cancer depuis plusieurs années. Pour Mourad Boudjellal, l’ex-patron de l’ Olympique de Marseille fait preuve d’un courage respectable.

Mourad Boudjellal n’en revient pas de la force de Bernard Tapie

Son nom restera lié à jamais à l’ OM. Pourtant, Bernard Tapie s’est retiré de la présidence du club depuis 1994. Mais il n’hésite pas à l’occasion de se prononcer sur les grands sujets concernant l’ Olympique de Marseille. Et les interventions de l’ex-boss de l’écurie phocéenne sont souvent perspicaces. Son intérêt pour le football et son ancien club laisserait presque planer un doute sur la lutte féroce qu'il mène contre le cancer qui le ronge ces dernières années. Une lutte épique qui laisse Mourad Boudjellal plein d’admiration et de respect pour Bernard Tapie.

Interrogé au micro d’Europe1, l'ancien président du RC Toulon a exprimé un profond respect pour l’ancien propriétaire phocéen. Car ce dernier « démontre qu'il est respectable, parce qu'il a une attitude face à la maladie qui » en impose. L’ancien dirigeant du club de rugby a ajouté avoir « rarement vu un mec aussi courageux face à la maladie ». Un courage qui « dépasse l'entendement… », selon Mourad Boudjellal, par ailleurs convaincu que « même ceux qui ne l'aiment pas le respectent en ce moment, parce qu'on ne peut avoir que du respect pour lui ».