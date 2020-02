LOSC Mercato : Un plan à la Nicolas Pépé pour Victor Osimhen ?

Auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Victor Osimhen est annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs de football européens. Mais le buteur nigérian ne devrait pas quitter le navire lillois de sitôt.

Vers un gros transfert pour Victor Osimhen ?

Révélation de Ligue 1 cette saison, Victor Osimhen suscite l'intérêt des plus grands clubs d’Europe. Pour cause, le buteur lillois mène la vie dure aux défenses adverses avec une facilité déconcertante. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions (toutes compétions confondues), Victor Osimhen s’impose aujourd'hui comme le leader de l'attaque des Dogues. A 21 ans, il rayonne par son efficacité devant le but et sa faculté à rester calme dans ses actions offensives. Forcement, un tel potentiel attire du beau monde et la direction lilloise doit réfléchir à la stratégie à adopter pour tirer le meilleur de son attaquant.

Directeur sportif du LOSC, Luis Campos avait parlé de l’avenir de son joueur au début du mois d’octobre 2019. Le dirigeant lillois avait expliqué que « si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui », d’autant plus que Victor Osimhen intéresserait le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Arsenal. Des clubs prêts à mettre le paquet pour l'attirer sous leurs couleurs.

Gérard Lopez a sa stratégie pour Victor Osimhen

Mais Gérard Lopez s’est également prononcé sur le dossier. Le président du LOSC a expliqué que le joueur de 28 ans ne devrait pas quitter le LOSC à l’issue de la saison. « Osimhen sera lillois la saison prochaine », a-t-il tranché sur les antennes de RTL. Pour le boss du club nordiste, la stratégie est claire. Il souhaite laisser Victor Osimhen (arrivé en provenance de Charleroi l’été dernier) réaliser une deuxième saison complète à Lille, histoire de confirmer tout son talent. Le Nigérian devrait donc encore défendre les couleurs de son actuel club la saison prochaine avant de faire le grand saut.

Le président du LOSC est bien parti pour utiliser une recette qui a fait ses preuves avec Nicolas Pépé. Le prodige ivoirien avait passé deux saisons remarquables au LOSC avant de rejoindre Arsenal contre un chèque de 80 millions d’euros. C’est cette même stratégie que la direction du club compte adopter pour Victor Osimhen.

Mais Gérard Lopez sait qu’il sera très difficile de résister aux nombreuses offres qui se préparent. « Il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer », a-t-il reconnu. Officiellement, le LOSC souhaite conserver son atout offensif, mais ses dirigeants sauront trouver un intérêt à le laisser partir en cas d’offre mirifique d’une écurie de haut niveau.