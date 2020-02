OL : Juninho justifie la colère des fans ultras de Lyon

Un groupe de supporters ultras de l’ OL n’étaient pas content et l’a fait savoir avant et pendant la réception du FC Metz. En plus de Jean-Michel Aulas, Juninho s’est adressé aux fans en colère.

Ni méchants ni voyous dans l'effectif de l' OL, selon Juninho

Juninho a réagi au mécontentement des Bad Gones, dans Le Progrès. Selon le Directeur sportif de l’ OL, les joueurs de l’équipe de Rudi Garcia sont tous très consciencieux et disciplinés. Et leur implication n’est pas en cause d’après le Brésilien.

Par conséquent, les supporters du club ne devraient pas être méchants avec eux. « J'ai confiance en eux, ils sont responsables. On a une équipe très irrégulière, mais on n'a ni méchants ni voyous dans l'effectif », a précisé le dirigeant brésilien, dans le quotidien régional.

L’Olympique Lyonnais est 7e de Ligue 1 après 26 journées et compte 7 points de retard sur le podium. Mais selon Juninho, la jeunesse des Gones explique en partie les résultats en dents de scie du club. « Ils ont 24, 25 ans en moyenne, n'ont pas gagné beaucoup de titres, et manquent un peu de la culture qui a existé à l' OL quand j'y ai joué», a-t-il indiqué.

Juninho comprend la colère des fans ultras de l' OL

Après avoir défendu les joueurs de Rudi Garcia, Juninho a commenté le comportement des supporters. Il les a plutôt invités à être patients et à ne pas mettre la pression sur leur équipe de coeur. « On ne peut pas tout remettre en cause maintenant, en février, et faire encore monter la pression sur l'équipe », a-t-il confié, tout en avouant qu’il comprend leur mécontentement.

« Les supporters réagissent avec passion, avec rage aussi, comme sur les réseaux sociaux, car ils connaissent les salaires des joueurs, leur vie privée, leurs lieux de vacances. Ils réagissent avec leur coeur, mais pas avec la raison, car ils ne voient pas le travail de chaque jour à l'entraînement. Ils ont un peu perdu patience, car le club n'a rien gagné depuis longtemps. Je ne les culpabilise pas », a déclaré Juninho.

L' OL affronte la Juventus ce mercredi (coup d'envoi à 21h), dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.