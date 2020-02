LOSC: Choc, Christophe Galtier s'en prend aux supporters lillois!

Moins d'une semaine après la terrible désillusion subie face à l'OM, le LOSC s'est parfaitement ressaisi samedi soir en prenant le dessus sur Toulouse (3-0). Mais alors que la soirée était belle, celle-ci a été ternie par un épisode que Christophe Galtier a souhaité spontanément évoquer en conférence de presse.

Christophe Galtier : "Je trouve ces sifflets injustes"

Vainqueur logiquement samedi soir de faibles toulousains dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Loïc Rémy et un but de Renato Sanches, le LOSC a conservé sa quatrième place au classement, un point derrière le Stade Rennais et à neuf points du deuxième, l'Olympique de Marseille.

Au coeur d'une soirée bien menée et sans aucune frayeur, les supporters du LOSC ont tout de même trouvé le moyen de la gâcher quelque peu en s'en prenant à Jonathan Bamba à sa sortie du terrain.

Remplacé par Nicolas Gaitan à 20 minutes de la fin de la rencontre, l'ancien Stéphanois est sorti sous les sifflets des spectateurs du stade Pierre-Mauroy, ceux-ci jugeant insuffisante la performance de l'ailier gauche du LOSC.

Solidaire de son joueur, qu'il a d'ailleurs toujours soutenu et qu'il a continué à faire jouer malgré des performances bien souvent moyennes, Christophe Galtier a dénoncé en conférence de presse le comportement des supporters du club nordiste.

"Je trouve injuste les sifflets envers Jo. Il travaille beaucoup pour l'équipe, c'est un joueur de l'ombre très généreux. C'est un partenaire idéal. Et si Domagoj Bradaric a fait un bon match, et notamment une bonne première période, c'est aussi grâce à Jo. Je ne l'ai pas sorti pour de la contre-performance mais pour donner du temps de jeu à Nicolas Gaitan. Ces sifflets sont vraiment trop injustes pour un joueur comme Jonathan", a déclaré Christophe Galtier.

Voilà un soutien qui devrait faire du bien à un Jonathan Bamba rentré directement aux vestiaires après sa sortie du terrain.