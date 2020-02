Mercato PSG : Tanguy Kouassi, une bonne nouvelle pour Leipzig

En négociations pour prolonger son contrat avec le PSG, Tanguy Kouassi est encore très loin d'être sûr d’étendre son bail avec le club parisien. Une hésitation qui fait les affaires du RB Leipzig, désireux de recruter le jeune milieu de terrain.

Tanguy Kouassi va-t-il quitter le PSG l'été prochain ?

Le PSG est susceptible de perdre Tanguy Kouassi à l’issue de la saison. Et pour cause, le milieu de terrain arrive en fin de contrat en juin prochain et devrait s’en aller gratuitement du Paris Saint-Germain si sa situation contractuelle n’évolue pas. On sait que le PSG souhaite conserver son jeune joueur. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, discuterait déjà avec le clan Tanguy Kouassi pour une prolongation de bail. Mais on ignore encore quelle sera l’issue des négociations.

Après la victoire (4-3) du PSG face aux Girondins de Bordeaux, L’Équipe fait le point sur le dossier. Le tabloïd explique que la direction parisienne essaye de convaincre le joueur de 17 ans que son avenir s’écrit à Paris. Pour ce faire, les dirigeants parisiens auraient multiplié les offres de prolongation pour le défenseur polyvalent. Mais cela ne semble pas suffire, puisque le clan Tanguy Kouassi n’est pas certain de prolonger à Paris, même s’il écoute les propositions parisiennes.

Toujours pas de prolongation pour Tanguy Kouassi

En effet, la source révèle que le joueur n’est pas sûr de vouloir rempiler avec le PSG. Les raisons ? Tanguy Kouassi souhaite glaner plus de temps de jeu sous d’autres cieux et sait que plus il sera lié au PSG, plus il lui sera difficile de partir. Une attitude du joueur qui aiguise alors l’appétit de ses courtisans.

De son côté, le RB Leipzig souhaite s’attacher les services du Parisien et serait très confiant concernant son arrivée en juin prochain. Si le PSG ne trouve pas d’accord avec Tanguy Kouassi avant la fin de la saison, il est sûr et certain que le jeune joueur rejoindra un autre club durant le mercato estival.