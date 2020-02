FC Nantes : Kader Bamba attendait ce moment depuis longtemps

Le FC Nantes de Kader Bamba, auteur d'une mauvaise série de six matches sans victoire toutes compétitions confondues, a créé la surprise en allant battre l'OM au stade Orange Vélodrome. Pour ce résultat, les Canaris ont pu s'appuyer sur la magnifique prestation de Kader Bamba...

Kader Bamba buteur : "Ça fait énormément de bien"

Joueur à la trajectoire plus qu'étonnante puisqu'il jouait encore avec la réserve du FC Nantes la saison dernière, Kader Bamba a été l'homme clé de la victoire de son équipe à Marseille samedi (3-1).

Insaisissable sur ses déplacements, l'ailier des Canaris a fait vivre un enfer aux défenseurs marseillais pendant 90 minutes. Il a été passeur décisif - sa troisième de la saison - pour Anthony Limbombe sur l'ouverture du score. Il a ensuite été impliqué sur le troisième but inscrit par Alvaro Gonzalez contre son camp. Le joueur nantais de 25 ans y est allé également de sa réalisation en enroulant parfaitement sa frappe à l'entrée de la surface de réparation de l’ OM.

Et ce but est un petit évènement pour Kader Bamba puisqu'il s'agit de son premier chez les professionnels. Forcément ravi de sa prestation couronnée par le succès de son équipe, le natif de Sarcelles se réjouit avant tout pour le déblocage de son forfait but.

"Ça fait énormément de bien de marquer. Je l'attendais ce but. J'étais même frustré parfois parce que je n'arrivais pas à concrétiser les occasions que j'avais. Aujourd'hui (samedi), c'est rentré, tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. J'espère maintenant que j'en mettrais encore quelques-uns. Mon but ? Je le fais assez souvent à l'entraînement", affirmait le joueur du FC Nantes au micro du média de son club.

Kader Bamba et Nantes espèrent désormais enchaîner dès la semaine prochaine face au LOSC.